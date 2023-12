/FOTO, VIDEO/ Čtyřbodový hokejový útočník Ondřej Kaše dotlačil svůj Litvínov v 30. kole extraligy k vítězství v severočeském derby nad Libercem 6:3 a zároveň ho posunul na průběžné čtvrté místo tabulky. Na něm střídá právě regionálního rivala z Podještědí.

Atmosféra v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Starší z bratrů Kašových, kdysi hráč Kadaně nebo Chomutova, se trefil ve 12. minutě, o 35 vteřin později poté přidal druhý zásah do Paříkovy branky a další dva kanadské body připsal za asistence. „Trochu bylo vidět, že to byl povánoční zápas, v první třetině byla hromada nepřesností. Nám to tam ale napadalo, takže jsem rád, že jsme divákům mohli udělat radost," uvedl k šestigólové úvodní periodě (4:2) bývalý hráč Anaheimu, Bostonu, Toronta nebo třeba Caroliny.

Po dvouzápasovém trestu sehrál teprve druhý zápas a formu (celkem šest kanadských bodů) jako hrom ukázal i proti Liberci. „Myslím si, že mi ta pauza určitě prospěla. Před reprezentační přestávkou jsem už cítil, že mi dochází síly. Poslední dva zápasy byly z mojí strany docela dobré, zase se cítím nakopnutý," prohlásil pro oficiální klubový web Kaše, jenž v letošních 26 duelech nejvyšší české soutěže nasbíral skvělých 28 kanadských bodů.

„Po dvou domácích porážkách jsme rádi, že jsme opět doma vyhráli. Soupeř byl dominantní při přechodu do útočného pásma, kdy si vytvořit spoustu příležitostí. Matej Tomek měl hodně těžkých zákroků a tým vícekrát podržel. V zápase byly speciální týmy na naší straně a myslím si, že nakonec utkání rozhodly,“ uvedl kouč litvínovské party Karel Mlejnek. HC Verva bodoval v posledních čtyřech zápasech v řadě.

OBRAZEM: Litvínov po Vánocích zamával doma s Tygry vysoko 6:3

Liberecká série tří výher se naopak na stadionu Ivana Hlinky zasekla. „Do Litvínova jsme přijeli s cílem odehrát co nejvíce minut v rovnovážném stavu, protože jsme věděli, že domácí mají velmi kvalitní a efektivní přesilové hry. Což se nám poslední zápasy nedařilo. Vyloučených na naší straně bylo strašně moc a s takovýmhle počtem se zápas vyhrát nedá. Utkání se v přesilových hrách zlomilo a rozhodlo," prohlásil liberecký trenér Filip Pešán, jehož mužstvo mělo v utkání vyloučených hned sedm.

Po výhře 3:1 v Plzni, doma 4:1 s Mladou Boleslaví a 5:2 v Hradci Králové to v Litvínově nevyšlo. Jaký byl, vedle dvou inkasovaných branek v oslabení, další důvod? „Jako další zlomovou situaci vidím to, když jsme po našem dobrém vstupu a vstřelené brance do několika vteřin inkasovali okamžitě vyrovnávací gól, který domácí nakopl. A poté přišly i zmiňované přesilové hry, které soupeř využil. Zápas, který mohl skončit i 8:8, byl pro diváka vynikající. Bohužel jsme narazili na velmi slušně chytajícího domácího brankáře a nebyli jsme schopni vstřelit víc než tři branky,“ vedl Pešán.

Šanci na reparát bude mít jeho smečka Bílých Tygrů už ve čtvrtek, kdy přivítá od 18.00 Kladno. Ve stejný den i čas nastoupí litvínovská Verva v 31. kole nejvyšší soutěže v Hradci Králové.

Extraliga, 31. kolo:

17:30 Boleslav – Karlovy Vary

17.30 Plzeň - Sparta

18:00 Olomouc – Třinec

18:00 Liberec – Kladno

18:00 Hradec – Litvínov

18:00 Brno – Budějovice