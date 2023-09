Těsně před zahájením nového extraligového ročníku Tygři posilují ofenzivní řady. Ze zámoří přichází Jayce Hawryluk, který má za sebou téměř stovku startů v NHL. Na severu Čech podepsal smlouvu na jeden rok.

Ze zámoří přichází Jayce Hawryluk. | Foto: hcbilitygri.cz

Trenér Filip Pešán se netajil tím, že by do týmu rád přivedl ještě jednoho útočníka. Volba nakonec padla na Jayce Hawryluka, který přichází jako last minute posila před začátkem extraligového ročníku. Ten ve svých sedmadvaceti letech působil především v AHL, ale cenné zkušenosti má i s NHL a švédskou Elitserien. Z angažmá u Floridy Panthers a farmářského Springfield Thunderbirds se navíc dobře zná s další posilou Ianem McCoshenem. V současném libereckém kádru tak bude už čtvrtým hráčem narozeným v Severní Americe.

„Jayce je velmi dobře skillově vybavený útočník, který nám přinese energii a tvrdou práci na obou koncích hřiště. Tlačí se do předbrankového prostoru, kde nám zvýší důraz, na přesilovce ho zase můžeme využít v několika rolích. Smlouvu má na rok, ale v případě zájmu obou stran se můžeme bavit o prodloužení kontraktu na další sezony," řekl Filip Pešán.

Hlavní krůčky k profesionální kariéře udělal sedmadvacetiletý Kanaďan ve WHL, kde v týmu Brandon Wheat Kings pravidelně sbíral více jak bod na zápas. Svými výkony si tak vysloužil nominaci na český Memoriál Ivana Hlinky, kde se svým týmem vybojoval první místo. Následně si odvezl bronz i z mistrovství světa kategorie U18.

Do NHL ho poté v roce 2014 draftovala Florida ve 2. kole. První dvě sezóny strávil na farmě ve Springfieldu, od roku 2018 už ale pravidelně nastupoval za Panthers. Ti ho však už během následujícího ročníku vyměnili do Ottawy, načež to Jayce zkoušel ještě ve Vancouveru. V NHL se ale výrazně neprosadil, a tak se rozhodl pro přesun do Evropy, kde strávil jeden rok ve švédském Skellefteå. Minulou sezónu se vrátil do zámoří, kde nejdříve začal na farmě Ottawy a následně ročník dohrál v Utice, tedy rezervním mužstvu New Jersey.

Hawryluk má tak na svém kontě zlato z Memoriálu Ivana Hlinky a bronz z mistrovství světa "osmnáctek". Rovněž pozvedl nad hlavu trofej pro vítěze juniorské WHL, kde si vysloužil i nominaci do druhého all-star týmu. V NHL odehrál za tři sezony 98 utkání, v nichž si připsal dvanáct gólů a patnáct přihrávek. Za zmínku také stojí, že se na Floridě setkal s jiným členem libereckého kádru, konkrétně s obráncem Ianem McCoshenem.

Zdroj: hcbilitygri.cz