Bílí Tygři porazili v pátečním severočeském derby v 17. kole hokejové extraligy litvínovskou Vervu 5:2 a vrátili ji tak zářijovou porážku z prvního vzájemného duelu, kdy na stadionu Ivana Hlinky podlehli 1:4.

Liberečtí hokejisté vrátili v 17. kole hokejové extraligy Litvínovu (v tmavém) porážku z prvního vzájemného zápasu základní části této sezony. Foto: hcbilitygri.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Liberec nechal zapomenout na domácí porážku s Třincem (1:3). Hvězdou zápasu se stal autor hattricku jejich slovenský útočník Martin Faško-Rudáš, jenž dal první hattrick v kariéře v nejvyšší české soutěži.

"Ještě jsem si to úplně užít nestihl, ale rozhodně to mám v plánu. Nesmím na to ale myslet moc dlouho, protože za dva dny zase hrajeme a pak následuje reprezentační pauza. Oslavím to tak v rámci možností," slíbil hrdina večera, 23letý slovenský reprezentant.

VIDEO: Liberec se při domácím derby proti Litvínovu chystá na Oktoberfest

Hosté dokázali v polovině zápasu sice Davidem Kašem vyrovnat na 1:1, avšak pak už domácí odskočili a náskok si v poklidu v podstatě pohlídali.

Litvínov je sice doma zatím neporažený, venkovní zápasy mu však moc nejdou - z posledních tří duelů na stadionech soupeřů nezískali jediný bod.

"Jeli jsme sem vyhrát. Říkali jsme si, že venkovní utkání musíme zlepšit, bohužel byl soupeř dnes lepší a zasloužil si tři body víc," hodnotil pro klubový web litvínovský útočník David Kaše zápas, ve kterém si připsal 21. kanadský bod sezony.

Přes šest tisíc fanoušků v Home credit Areně slavilo. "Odehráli jsme výborné utkání, všichni hráči podali maximální výkon. Důležitý byl první gól v přesilovce, navíc jsme dobře bránili oslabení. Všichni v čele s brankářem Králem zaslouží pochvalu. Litvínov ukázal, že je silný, ale naše střídačka žila. Bylo to šedesát minut kvalitního a poctivého hokeje,“ řekl liberecký asistent Jiří Kudrna.

"Už proti Třinci jsme přesilovky neodehráli vůbec špatně, ale nedali jsme gól. Tentokrát se štěstíčko přiklonilo na naši stranu," uvedl liberecký forvard Jakub Rychlovský.

Litvínov se vrací s prázdnou. "Připravovali jsme se na utkání s vědomím toho, že chceme být dobří v soubojích. Věděli jsme, že identita Tygrů je na nich stavěná. Neumím říct, jestli jsme byli lepší, horší, nebo to bylo vyrovnané. Z mého pohledu rozhodovaly standardní situace. Mrzí mě, že jsme venku prohráli potřetí za sebou,“ dodal k derby litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Extraliga hokeje, 17. kolo:

Liberec - Litvínov 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Faško-Rudáš (Vlach, Filippi), 33. Klíma (McCoshen), 38. Faško-Rudáš (Rychlovský), 45. Rychlovský (Filippi), 60. Faško-Rudáš (Rychlovský) – 28. D. Kaše (Jaks, O. Kaše), 51. Gut (Havelka). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6 046. Střely na branku: 31:31. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 4:1, 4:2, 5:2.

Liberec: D. Král – McCoshen, Knot, Ivan, Galvas, Budík, Melancon, Derner – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Birner, A. Najman, Bulíř – Pérez, Vlach, Klíma – Pekař, Plos.

Litvínov: Zajíček – Zile, Demel, Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka.