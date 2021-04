„Je to fantastické. Když se série přestěhovala sem k nám do Liberce, tak jsme si říkali, že by bylo super vyhrát každý zápas. Povedlo se nám uspět hned v tom prvním. Uděláme vše pro to, abychom uhráli i další,“ velí liberecký obránce Ronald Knot.

„Od poloviny utkání, kdy jsme snížili, jsme přidali a byli jsme lepším týmem. Dostali jsme přesilovku na konci třetí třetiny a doufal jsem, že rozhodneme už v základní hrací době. Naštěstí jsme měli další šanci v prodloužení a tu jsme využili. Dali jsme všechny tři góly v přesilovkách,“ pochvaloval si Knot.

Liberec vede v sérii už 3:0 a vypadá to na hladký postup do finále. „Vůbec to nevnímám tak, že by bylo hotovo. Soustředníme se jen na každé další utkání. Bylo by fajn urvat postup v následujícím duelu, uděláme pro to všechno,“ nabádá Knot.

Co říct k neuznanému libereckému gólu? Bylo to správné rozhodnutí ze strany rozhodčích? „Byla to škoda, protože jsme se tím mohli vrátit do zápasu. Bohužel ho neuznali. Hned po zápase jsem zatím neviděl záběry, takže nemohu posoudit. Při sebemenším kontaktu se branky neuznávají, takže asi byl verdikt správný,“ myslí si sympatický zadák, který přiznal, že si během klání vzpomněl na obrat proti Hradci.

„Měl jsem v hlavě zápas s Hradcem, kdy jsme otočili a potvrdilo se i tentokrát, že síla týmu tady je,“ řekl Knot, přičemž vyzdvihl konkrétního spoluhráče.

„Všechny tři góly jdou za Dávidem Grígerem. On fantasticky clonil před bránou a třetí gól tečoval. Snažíme se toho využívat. V play-off nám to docela funguje, tak doufám, že to bude tak i nadále,“ přeje si Knot.

S Ronaldem Knotem ohledně mentální síly mužstva souhlasil i útočník Bílých Tygrů Radan Lenc. „Rozhodně to ukázalo sílu. Máme ohromnou vnitřní sílu a výborného týmového ducha. Potvrdili jsme to tímto zápasem. Jsem strašně rád, že jsme se ze stavu 0:2 nerozklepali, bojovali dál a překlopili jsme stav na naši stranu. Tým bojuje o každý centimetr ledu a o každou branku,“ neskrýval radost.

Liberec si pomohl třemi využitými přesilovkami. „Třetí klání jsme si tímto vyhráli. Říká se, že si v početních výhodách můžeme pomoct, tak se to tentokrát projevilo na sto procent. Klapalo nám to, dali jsme v nich tři góly,“ podotýká Lenc.

„Už v sérii s Hradcem jsme vedli 3:0 a poslední zápas nám ukázal, že nám postup nedal na podnose. O Spartě to platí dvojnásob. Určitě se nechtějí rozloučit se sezonou porážkou 4:0 v semifinále. Pokud nevyhraje jeden tým čtyřikrát, tak série nekončí,“ má jasno Lenc.

Během třetí partie byli slyšet i diváci z řad partnerů klubu. „Určitě to je pozitivní slyšet nějaký hlas, který nás žene dopředu. Já jsem rád i za takovou podporu, protože to je fantastické,“ chváli Lenc věrné fanoušky.

Sparta prohrála s Libercem v play-off už devět zápasů. Čím to? „Tohle jsem vůbec nevěděl, ale je to hodně pozitivní. Jsem rád, že se nám sérii podařilo prodloužit a uděláme vše pro to, aby pokračovala,“ zakončil liberecký útočník.

„Z naší strany to bylo nejlepší utkání. Řekl bych, že v první půlce zápasu jsme byli lepší, byli na koni a hráli dobře. Udělali jsme ale fauly a nechali se vyloučit. Oni nás pak zatlačili, špatně jsme nakládali s pukem, nevyhazovali jsme ho ze třetiny. Nehráli jsme to, co v první polovině. Dali nám tři góly z jejich přesilovek, neubránili jsme to a to zlomilo celý zápas,“ zhodnotil sparťanský forvard Michal Řepík.

„Fauly pramenily z toho, že jsme vraceli puky a oni se dostali na koně. Tlačili nás a my jsme z toho dělali fauly. Potřebujeme hrát jednoduše, tlačit se za jejich beky do brány a střílet. To si musíme přenést do dalšího zápasu,“ neztrácí víru Řepík.

Sparta vedla v jednu chvíli 2:0 a byla relativně blízko ke snížení stavu série. Nedolehla pak na hráče nervozita? „Jak srovnali na 2:2, tak jsme se trochu báli o výsledek a hráli jsme ustrašeně. Puk nám sjížděl z hokejek, nedařilo se nám vyhazovat ze třetiny, bylo to kostrbaté. Mají výborný tým a čím víc budeme trávit čas v naší třetině, tak tím větší šanci jim dáváme,“ zamyslel se Řepík.

Hostující útočník měl dokonce k dispozici trestné střílení, které však neproměnil. „Věděl jsem, co udělám. Chtěl jsem se dostat za gólmana, on to vybruslil a už jsem nestačil kotouč dostat za něj. Nemohl jsem ho zvednout přes beton. Kdybych dal gól, tak by výsledek mohl být jiný. Nepodařilo se,“ pravil smutně.

Věříte ještě v zázrak? Může se vám podařit obrat v sérii? „Doufám, že jo. Říkali jsme si to v kabině. Bude to obrovsky těžké, ale není to nemožné. Jsou týmy, které takový stav otočily. Poslední krok je nejtěžší. Nám nezbývá nic jiného než tady ve čtvrtek vyhrát a soustředit se na další zápas,“ uzavírá Řepík.