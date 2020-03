Už v přípravném období Tygři ukázali, že se s nimi musí v této sezoně počítat. Celkem odehráli patnáct zápasů, v nichž prohráli jen dvakrát s Klotenem a Slavií. Jinak si připsali jedenáct výher a dvě remízy.

„Skončila příprava, v generálce se Slavií jsme hráli téměř v kompletní sestavě, jak bychom měli nastupovat v extralize. Chyběl pouze Jirka Fischer, který se k týmu připojí, pokud tedy bude v NHL výluka,“ řekl tehdejší trenér Liberce Josef Paleček.

„Jsem pochopitelně rád, že jsme i to poslední utkání vyhráli, ale příprava je za námi a začíná něco úplně jiného. Musíme se připravit na ostrý start soutěže a na to, co bylo v přípravě, na to musíme zapomenout,“ nabádal své svěřence Paleček.

VÝBORNÝ ZAČÁTEK

Do základní části vstoupili Bílí Tygři opravdu dravě, úvodní čtyři duely vyhráli a přemožitele našli až v Třinci. Poté sice v krátkém časovém sledu třikrát prohráli, ale zaváhání vzápětí napravili třemi výhrami v řadě včetně vítězného televizního duelu s Vítkovicemi (3:1).

„Měli jsme nervóznější začátek. Byli jsme trošku překvapení, jak do nás šly Vítkovice od začátku nátlakově. Po inkasovaném gólu jsme se srovnali a hráči dali do utkání ohromnou vůli. Bylo to vidět i v oslabení tří proti pěti, kdy byl náš výkon obdivuhodný,“ vyzdvihl své ovečky kouč Paleček.

Následovaly tři nezdary za sebou, ale v dalších šesti střetnutích vyšli Severočeši naprázdno pouze jednou, když nestačili na Vsetín. V dalších dnech a týdnech Tygři střídali výhry s porážkami, avšak nevyrovnané výsledky napravili hodně povedenou pasáží od 7. prosince 2004 do 18. ledna 2005, kdy sehráli jedenáct zápasů a pouze v jediném odešli se sklopenými hlavami.

POVEDENÝ ZÁVĚR

Tygří série se zastavila až v lázeňském městě. Závěr základní části se Liberci velmi podařil. Od začátku února do začátku března absolvovala Palečkova družina osm partií s bilancí pěti vítězství, jedné remízy a dvou porážek.

Základní část zakončili Tygři na ledě vítěze dlouhodobé fáze Zlína, kde ulovili všechny tři body (4:3). V tabulce tak po 52 kolech skončili Bílí Tygři pátí a poprvé v historii klubu postoupili do play-off hokejové extraligy. Zajímavostí je, že byli nejúspěšnějším týmem v prodloužení, protože v nastaveném čase vyhráli hned sedmkrát.

Ve čtvrtfinále narazili na pražskou Slavii a vzhledem k tomu, že Růžičkovi svěřenci obsadili čtvrtou pozici, začínala série v tehdejší Sazka Aréně. První dva domácí zápasy zvládla lépe Slavia (5:2 a 3:1) a za stavu 2:0 se tak série stěhovala pod Ještěd.

Liberec však oplatil svému soupeři stejnou mincí a po výhrách 3:2 a 4:1 srovnal sérii na 2:2. Páté utkání se znovu hrálo v Praze a opět skončilo kořistí Slavie (7:2). Sešívaní si tak vybojovali mečbol, který mohli proměnit v postup v šestém duelu v Liberci, ovšem Tygři uspěli 3:1 a účastníka semifinále tak musel určit poslední sedmý zápas hraný v Sazka Aréně.

O osudu obou týmů rozhodla už první třetina, kterou Tygři vyhráli 4:0, když se postupně prosadili Leoš Čermák, Stanislav Procházka, Radim Vrbata a Igor Rataj. Když na začátku druhé části zvýšil už na 5:0 pro Liberec Radim Vrbata, nebylo co řešit. Slavia se probudila až příliš pozdě, čestný úspěch zaznamenal Tomáš Vlasák. Liberec tak vyhrál rozhodující střetnutí 5:1 a mohl se těšit na semifinále.

„Chci poděkovat všem hráčům za předvedený výkon od brankáře Hniličky až po posledního, který naskočil na led. V rozhodujícím zápase se nepoložili a odehráli ho skvěle. Celá série byla vyrovnaná, třikrát se radovala doma Slavia a třikrát my,“ řekl trenér Josef Paleček.

„Před sedmým zápasem jsme tušili, že Slavia bude nervóznější než my. Vsadili jsme všechno na obranu středního pásma a disciplínu, což se nám vyplatilo,“ radoval se liberecký lodivod.

V semifinále narazili Severočeši na Pardubice a celá série začínala dvěma zápasy na východě republiky. Pardubice triumfovaly 3:2 v prodloužení a 3:1 a v sérii se ujaly vedení 2:0. Třetí duel v Liberci opanovali Tygři 4:1 a průběh této série nápadně kopíroval souboje se Slavií. Tentokrát však čtvrtou partii Liberec doma nezvládl (0:4) a v pátém střetnutí mohly Pardubice stvrdit postup.

Dramatické klání došlo až do samostatných nájezdů. Jako první uspěl pardubický Milan Hejduk, ale od té doby oba brankáři (Ján Lašák z Pardubic a Milan Hnilička z Liberce) zůstali neprůstřelní. Až přišla pátá série. Nejprve se rozjel pardubický Petr Průcha, který udělal kličku do forhendu a puk zůstal někde pod Hniličkovým betonem.

Rozhodčí Vladimír Šindler si nebyl jist, kde kotouč skončil, a tak se šel poradit se svým kolegou u videa. Po konzultaci nakonec rozpažil, protože videorozhodčí usoudil, že touš nepřešel celým objemem brankovou čáru. O den později však přinesla Česká televize záběr, který odhalil, že Průcha skutečně skóroval.

Pátou sérii nájezdů zakončil Aleš Kotalík, který musel proměnit, aby udržel Liberec ve hře. Na jeho bekhendový blafák Lašák nedosáhl, a tak byl stav nájezdů vyrovnán na 1:1. Od tohoto momentu se jelo podle pravidla náhlé smrti.

V osmé sérii nejprve neuspěl Jaroslav Modrý, načež poslal Pardubice do finále Tomáš Blažek.

„Neodehráli jsme špatnou sérii. Mimo druhého utkání doma, které nám nevyšlo, jsme byli Pardubicím vyrovnaným soupeřem. Hodně jsme je potrápili a místy měli i navrch. Pardubice ve formě, kterou v poslední době mají, byly velkým favoritem a doufám, že ji prodají i ve finále,“ zhodnotil trenér Josef Paleček.

Bílí Tygři tak získali ve své třetí extraligové sezoně bronzové medaile.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2004/2005



Brankáři: Pavel Falta, Milan Hnilička, Jiří Stejskal

Obránci: Miroslav Duben, Jiří Fischer, Jiří Hanzlík, Jan Holub, Richard Jareš, Valdemar Jiruš, Tomáš Klouček, Angel Krstev, Jaroslav Modrý, Jiří Moravec, Ctirad Ovčačík, Ladislav Šmíd

Útočníci: Leoš Čermák, Ctibor Jech, Tomáš Klimenta, Aleš Kotalík, Václav Nedorost, Václav Novák, Jan Plodek, Andrej Podkonický, Stanislav Procházka, Igor Rataj, Patrik Rozsíval, Jan Tomajko, L’ubomír Vaic, Jan Víšek, Radim Vrbata.