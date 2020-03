V přípravném období odehráli Tygři čtrnáct utkání, v nichž si připsali sedm výher, pět proher a dvě remízy. Léto si zpestřili účastí v Tipsport Cupu, kde se utkali se Spartou, Pardubicemi a Ústím nad Labem. Severočeši absolvovali tradiční soustředění ve Švýcarsku, kde mimo jiné prohráli s Davosem vysoko 0:6.

Závěr přípravy se ale Tygrům povedl a v generálce přetlačili Beroun 4:2. Začátek soutěže zastihl šelmy ve velké pohodě. V prvních čtyřech kolech srazili postupně nováčka extraligy Ústí nad Labem, Vítkovice, Spartu a Kladno. Kromě extraligových mačů ještě sehráli přípravný duel s reprezentací do dvaceti let, kterou porazili 4:2. Nový kouč Dušan Gregor tak začal pod Ještědem na jedničku.

Tygří rozlet zastavily až Karlovy Vary. V říjnu Liberečtí zaznamenali sérii sedmi vítězných utkání za sebou. Cenná byla především výhra v gólové přestřelce s Pardubicemi 6:5 v prodloužení.

„Očekávali jsme těžký zápas s tím, že Pardubice už se musí zvednout. Bylo to o to těžší, že daly zpočátku góly a my jsme jen dotahovali, ale já musím poděkovat hráčům, jak bojovali a dokázali zápas otočit,“ chválil své ovečky asistent trenéra Liberce Vladimír Čermák.

Formu libereckých hráčů pozastavila Sparta, ovšem mužstvo ze severu Čech se nenechalo jedním nezdarem rozhodit. Následujících šest střetnutí opět vyhrálo, z toho dvakrát uspělo v samostatných nájezdech.

PROTI ZNOJMU BEZ GÓLŮ

Pozoruhodná byla především domácí bitva se Znojmem, v níž diváci neviděli gól ani po 65 odehraných minutách. V dovednostní disciplíně pak rozhodl o bodu navíc pro Liberec Leoš Čermák. „V utkání jsme měli optický tlak, ale bez větších šancí. A ty, do kterých jsme se dostali, jsme nevyužili. Velký dík patří Marku Pincovi, který nás dotáhnul do nájezdů a také je vychytal,“ vyzdvihl maskovaného muže Vladimír Čermák.

V následujících partiích se Tygrům nepovedlo navázat na předchozí vítězné šňůry, maximem byla tři po sobě jdoucí vítězství. Na každý tým během rozjeté sezony padne krize, kterou si Tygři vybrali na přelomu ledna a února 2008, kdy odešli se sklopenými hlavami osmkrát v řadě.

Během tohoto nepovedeného období vytěžili jen čtyři body za porážky po nájezdech nebo v prodloužení. Severočeši se ale včas vzpamatovali a poslední dva zápasy základní části vyhráli. Derniéru ve Zlíně opanoval Liberec 5:3, přičemž musel otáčet ze stavu 3:0 pro Zlín.

„Než jsme se oklepali, tak jsme první třetinu prohráli 0:2. Poté Zlín využil přesilovku a vypadalo to s námi velmi špatně. Chtěl bych klukům poděkovat, že to za nepříznivého stavu nezabalili. Bojovali jsme a zápas jsme šťastně otočili do vítězného konce,“ ocenil Vladimír Čermák.

Před play-off přišla očekávaná vzpruha. Bílí Tygři tak skončili v základní části na třetím místě se ziskem 91 bodů. Znovu se Liberec mohl opřít o výbornou obranu, která inkasovala 120 branek, což bylo druhé nejnižší číslo v celé extralize.

Liberci se oproti předchozím sezonám dařilo méně před vlastním publikem. V této statistice skončil až šestý. Doma prohrál hned desetkrát.

Ve čtvrtfinále narazili Tygři na Spartu, které chtěli oplatit rok staré vyřazení ze semifinále. Odplata to nakonec byla víc než sladká a Liberec vrátil Pražanům všechno i s úroky. První dva duely pod Ještědem byly plně v režii Bílých Tygrů (4:1 a 5:0). Za stavu 2:0 se tak celá série stěhovala do Prahy.

V hlavním městě byla k vidění vyrovnaná utkání, které nakonec ovládli Tygři 3:2 a 5:3. Poslední čtvrtou partii okořenil hattrickem Leoš Čermák. V nejkratším možném čase tak slavili postup do semifinále.

„Podařilo se nám udělat jeden krok v play-off proti velmi kvalitnímu soupeři. Uspěli jsme takovým skórem, v jaké jsme ani nevěřili, ale tento tým to dokázal. Myslím si, že zaslouží absolutorium,“ nechal se slyšet Dušan Gregor.

KONEČNÁ V SEMIFINÁLE

Pokud chtěl Liberec poprvé v historii postoupit do finále, musel v semifinále přejít přes dalšího pražského soupeře – Slavii. V celé sérii platilo heslo můj dům – můj hrad. První dva mače vyzněly lépe pro Slavii (3:2 po samostatných nájezdech, 3:2 v prodloužení). V tygřím výběžku pak dominovali domácí (4:1 a 3:0). Z pátého vzájemného měření sil vyšla vítězně Slavia (5:1) a z šestého pro změnu Liberec (3:1).

Nervy drásající bitvu musel rozlousknout až sedmý zápas, který pro sebe uzmula Slavia (2:1) a postoupila do finále. „Viděli jsme v celé sérii vyrovnané zápasy. Mužstvo ukázalo charakter, vnitřní sílu a že má před sebou budoucnost,“ věštil Dušan Gregor.

Ani on sám ještě tehdy netušil, že jeho slova skutečně padnou na úrodnou půdu.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2007/2008

Brankáři: Pavel Falta, Michal Fikrt, Michal Nedvídek, Marek Pinc, Jiří Stejskal

Obránci: Lukáš Derner, Jan Holub, Petr Hrach, Jiří Hunkes, Valdemar Jiruš, Václav Kočí, Angel Krstev, Jiří Moravec, Martin Rýgl, Lukáš Zíb, Boris Žabka

Útočníci: Milan Bartovič, Zdeněk Blatný, Leoš Čermák, Antonín Dušek, Ondřej Hruška, Ctibor Jech, Pavel Kašpařík, Tomáš Klimenta, Pavel Kříž, Václav Nedorost, Lukáš Pabiška, Václav Pletka, Jan Plodek, Andrej Podkonický, Stanislav Procházka, Richard Rapáč, Petr Šachl, Daniel Špaček, Lukáš Vantuch, Jan Víšek