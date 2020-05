V přípravném období odehráli Tygři celkem devět utkání, přičemž čtyřikrát vyhráli a pětkrát prohráli. Léto si navíc zpestřili třemi duely ve Švýcarsku. Tam zdolali jen Servette Ženeva 2:1 v prodloužení, ale na Fribourg-Gotteron a Lausanne nestačili. V generálce pak smetli Chomutov 5:1.

„Když se takhle vyhraje, hodnotí se to krásně. Jednoznačně nás podržela přesilovka. Dali jsme z ní čtyři góly, s tím můžeme být spokojení. Jinak tam klasicky byly dobré i špatné věci. Jinak jsme rádi, že jsme vyhráli poslední utkání před sezónou,“ řekl pro klubový web tehdejší asistent trenéra Patrik Augusta.

Do nové sezony Tipsport extraligy vstoupil Liberec dvěma porážkami v Plzni a doma s Pardubicemi. V obou případech dokonce nedal ani gól. Poté se však chytil a následující čtyři mače vyhrál. Zaujala především kanonáda do sítě Zlína (7:2) a Mladé Boleslavi (8:3).

„My jsme do zápasu vstoupili správnou nohou, ale po inkasovaném gólu jsme trochu sešlápli nohu z plynu a chvíli jsme začali panikařit. Potom jsme se ale vrátili do utkání, dali jsme lehké i hezké góly. Za stavu 7:1 je už těžké soustředit se na obranu, z čehož pramenily poslední dvě branky. Myslím si, že jsme si zasloužili tenhle zápas vyhrát,“ zhodnotil drtivé vítězství proti Boleslavi tehdejší hlavní trenér Filip Pešán.

NEVYROVNANÉ VÝKONY

Až do konce listopadu provázely Severočechy nevyrovnané výkony, kdy po úspěchu následoval nezdar. Na vítěznou vlnu najeli až s blížícím se koncem kalendářního roku, kdy od začátku prosince až do poloviny ledna slavili hned devětkrát z deseti případů. Tygry v rozletu nezastavila ani sedmigólová nálož v Plzni.

Šňůru povedených zápasů přestřihly až Hradec Králové s Litvínovem. Pro Liberecké tak skončila série jedenácti vítězných střetnutí před vlastními fanoušky. „Věděli jsme, že narazíme na těžkého soupeře. Do zápasu jsme vstoupili dobře, po inkasované brance jsme ale začali utkání ztrácet. Soupeř hrál velmi fyzický hokej, přes který se bylo těžké prosadit. Litvínov si zaslouženě odváží tři body,“ konstatoval Filip Pešán.

Tygři nicméně nadále potvrzovali roli jednoho z favoritů celé soutěže, protože v závěru ledna a na začátku února přelstili své soupeře hned pětkrát za sebou, z toho dvakrát udrželi čisté konto. Šelmy na jejich lovu po extraligových bodech zastavil trochu překvapivě až Zlín.

NEPOVEDENÝ ZÁVĚR

Konec základní části se Liberci moc nepovedl, neboť z posledních čtyř partií ovládl pouze jedinou proti Vítkovicím.

„Měli jsme výborný vstup do utkání. Půl zápasu jsme podle mě byli lepším týmem. Paradoxně jsme však dvakrát inkasovali v našem oslabení, kterých jsme za celý zápas sehráli požehnaně. Sparta hrála jednoduchý hokej a my jsme hráli podobně, i když tomu výsledek moc neodpovídá. Jsem spokojen s tím, že jsme zakončili základní část na prvním místě a myslím si, že to ukazuje sílu naší organizace,“ uvedl po posledním mači dlouhodobé fáze kouč Pešán.

Bílí Tygři opět vyhráli základní část, když po 52 kolech nasbírali 101 bodů. Navíc se mohli pyšnit druhým nejlepším útokem (170 vstřelených branek) a čtvrtou nejpevnější obranou (125 inkasovaných gólů). Znovu byli nejúspěšnějším celkem na domácím hřišti, kde prohráli všehovšudy jen pětkrát.

POSTUP V DERBY

Ve čtvrtfinále play-off se Liberec utkal se svým regionálním rivalem z Mladé Boleslavi. Oba úvodní zápasy pod Ještědem vyhráli Bílí Tygři 5:1 a 6:2. Třetí mač ve městě automobilů ovládla Boleslav 4:1, ale to bylo vše, co v této sérii předvedla. O den později triumfoval Liberec 3:2 a doma pak svého soka dorazil v prodloužení (2:1).

„Věděli jsme, že to bude vyrovnané a že první dvě domácí výhry nic neznamenají. Boleslav byla velmi urputný a organizovaný soupeř. Série byla naprosto vyrovnaná a měla obrovskou kvalitu. My jsme možná byli o něco šťastnější v těch pasážích, které rozhodovaly utkání. Děkuji soupeři za férovou sérii,“ nechal se slyšet po skončení série Filip Pešán.

KOMETA PADLA

V semifinále čekala na Liberec Kometa Brno. Nejprve uspěli Tygři 4:3 v prodloužení, ale o 24 hodin později se radovala Kometa (3:2 v prodloužení). Do Brna se tak série stěhovala za vyrovnaného stavu. Třetí klání bylo kořistí Tygrů (2:1), avšak ve čtvrtém Brno opět srovnalo krok (3:2 v prodloužení). Následně slavili Severočeši (5:2), aby v šestém duelu stvrdili po výhře 3:1 postup do finále.

„Dokázali jsme si, že můžeme hrát s těmi nejlepšími. Už jsem to říkal několikrát, ta kvalita tu prostě je. Musíme si věřit, porazit se můžeme jen sami. Byla to těžká a hodně fyzická série. Klobou dolů před Kometou, v posledních dvou letech vyhrála dvakrát titul. Byl to extrémně těžký soupeř, který věděl, jak vyhrát. Jsem hrdý na náš tým,“ pronesl liberecký obránce Ladislav Šmíd.

TVRDÁ OCEL

Před vstupem na samotný extraligový vrchol číhal Třinec. První zápas urvali Oceláři (2:1), ale vzápětí Liberec srovnal stav série po vítězství 3:1. Poté, co se celý ansámbl přesunul do Slezska, vyhrál Třinec 4:1. Den nato ale slavil Liberec 2:1 v prodloužení a začínalo se od začátku. Rozhodující krok k mistrovskému titulu podnikli Oceláři na výpravě pod Ještědem, kde přemohli Tygry 3:2 v prodloužení, aby doma potvrdili zisk Masarykova poháru.

„Hráli jsme výborně, ale štěstí se k nám nedoklonilo. Ale tím netvrdím, že Třinec vyhrál šťastně. Ten vyhrál zaslouženě! My jsme od modré čáry nepropálili kotouče do brány. Soupeř to udělal. Dali jsme dva góly, soupeř tři. Celá série byla o tom, kdo schová jednu šťastnou střelu gólmanovi před očima. A teď to byl Třinec, kterému gratuluji,“ uzavřel Filip Pešán.

„Bude to bolet hodně dlouho, mám na to celé léto, abych to skousnul. Je to pro mě obrovské zklamání. Samozřejmě nemůžeme říkat, že to je neúspěch, jsem na náš tým pyšný. Chtěl bych klukům poděkovat za celou sezónu, byla to paráda. Makali jsme, bojovali jsme, bohužel jsme ale nakonec byli o malinko horší než Třinec,“ říkal po prohraném finále liberecký obránce Ladislav Šmíd.

„Poslední zápas byl podobný těm minulým, obrovský boj. Rozhodly detaily, malé chyby, bohužel nám to nevyšlo. Když dostanete takhle na konci gól, je hodně těžké se z toho oklepat. Gratuluji Třinci, hráli výborně, byli o kousek lepší než my, musíme si to přiznat. Je to pro nás obrovské zklamání a velké ponaučení do příští sezóny,“ dodal Šmíd.

Letos měli Bílí Tygři našlápnuto k dalšímu velkému úspěchu, ale vyšší moc rozhodla jinak.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2018/2019

Brankáři: Marek Schwarz, Roman Will

Obránci: Lukáš Derner, Taylor Doherty, Tomáš Hanousek, Tomáš Havlín, Petr Kolmann, Patrik Maier, Matěj Stříteský, Martin Ševc, Ladislav Šmíd

Útočníci: Michal Birner, Tomáš Filippi, Libor Hudáček, Ondřej Chrtek, Petr Jelínek, Lukáš Krenželok, Marek Kvapil, Dominik Lakatoš, Radan Lenc, Adam Najman, Jan Ordoš, Tyler Redenbach, Daniel Špaček, Michal Teplý, Jakub Valský, Jaroslav Vlach, Marek Zachar