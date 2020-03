Přípravné období se Liberci povedlo, neboť z třinácti utkání jich dokázal osm vyhrát, dvakrát remizovat a třikrát prohrát. Dobrý dojem zanechali také na soustředění ve Švýcarsku, kde jednou vyhrál, jednou prohrál a dvakrát remizoval. Pozoruhodná je divoká plichta 6:6 s Davosem.

„Utkání bylo velmi náročné. Na to, jak máme za sebou dlouhou cestu a jaký soupeř proti nám stál, jsme uhráli výborný výsledek. Davos patří mezi nejlepší kluby v Evropě a remíza s ním je cenná,“ hodnotil tehdy Bartoloměj Salanský.

Generálku v Českých Budějovicích Liberec nezvládl (1:6) a do nové sezony, která tentokrát nesla název O2 extraliga, vstoupil porážkou v Karlových Varech. Poté sice přišly dvě výhry nad Třincem a Budějovicemi, ale jinak se Tygři prezentovali nevyrovnanými výsledky, kdy po vítězství vždycky následoval nezdar.

FAMÓZNÍ OBRAT

Za zmínku stojí především domácí zápas se Slavií, v němž Liberec prohrával po dvou třetinách 1:4, ovšem čtyřmi góly v poslední periodě otočil výsledek na 5:4. „Přestože jsme se připravovali na to, že Slavia má dobré přesilovky, inkasovali jsme v nich v první třetině dva góly. To jsme nezvládli, přesto jsme se snažili hráče vyburcovat s tím, že zápas není ztracen, a to ani po druhé třetině, kdy jsme prohrávali o tři góly,“ uvedl asistent trenéra Liberce Vladimír Čermák.

Menší sérii vítězných duelů zaknihovali v první polovině října, kdy brali všechny tři body třikrát v řadě, kdy dokázali zdolat Kladno, Spartu a Plzeň. Podobně úspěšné období prožili ještě na konci října po skalpech Znojma, Slavie a Vítkovic.

V duelu s Vítkovicemi zhasla v průběhu úvodní části v aréně všechna světla a chvíli trvalo, než se zase začalo hrát. „V první třetině byl výkon obou mužstev poněkud rozháraný, poznamenaný přestávkou po výpadku elektrického proudu,“ všiml si hlavní kouč Tygrů Josef Paleček.

DESÍTKA PRO LITVÍNOV

Bílým Tygrům se stále nepodařilo zaznamenat sérii několika vítězných zápasů za sebou, čímž by odrazili ataky nejbližších pronásledovatelů v tabulce. To se změnilo až v prosinci, kdy slavili hned čtyřikrát v řadě a v lednu dokonce šestkrát.

Z lednových mačů vyčnívá domácí partie s Litvínovem, kterou hostitelé vyhráli 10:1, což je dodnes rekordní vítězství Tygrů v extralize. „Podle mého názoru rozhodla první třetina, kdy jsme dali rychlé góly. Bylo dobré, že ve druhé třetině jsme v kvalitní produktivitě pokračovali. Pro zranění nedohráli dnešní zápas Leoš Čermák, Klimenta a Novák,“ ohlédl se za povedeným střetnutím asistent trenéra Vladimír Čermák.

V závěru základní části svedli Tygři dvě gólové přestřelky. Nejprve uspěli na Kladně 7:6 po samostatných nájezdech a dlouhodobou část zakončili porážkou v Plzni 4:8.

VÍTĚZ ZÁKLADNÍ ČÁSTI

Podruhé za sebou ale ovládli základní část O2 extraligy se ziskem rovných 100 bodů. Severočeši se opět mohli spolehnout na výbornou defenzivu, protože inkasovali 112 branek, což byl nejnižší počet v celé soutěži.

Navíc se mohli opřít o domácí prostředí, kde sice už nedominovali tak jako v předchozí sezoně, avšak i navzdory tomu byli nejlepším mužstvem na vlastním ledě.

Ve čtvrtfinále se utkali s Třincem, který v předkole vyřadil Karlovy Vary. Ačkoliv změřil síly nejlepší tým základní části s desátým celkem tabulky, byla série vyrovnaná až do posledního klání.

Úvodní dva duely pod Ještědem muselo rozseknout až prodloužení. V prvním případě uspěli Tygři, o den později pak Oceláři. Třetí mač v Třinci vyzněl pro Tygry, ale ten čtvrtý brali Třinečtí. Pátý duel v Liberci opět dospěl až do nastaveného času, v němž rozhodl o mečbolu pro Liberec Stanislav Procházka.

Šesté vzájemné měření sil ukořistil Třinec a bylo jasné, že o postupujícím do semifinále rozhodne sedmá partie. Tu vyhrál Liberec 4:2 a odčinil tak nezdar z předchozí sezony. „Já jsem samozřejmě rád, že jsme tu sérii dotáhli do vítězného konce. Bylo to hrozně těžké. Chtěl bych poděkovat hráčům za to, jak k utkání přistoupili, neboť po psychické stránce to nebylo vůbec jednoduché,“ pochválil se svěřence Josef Paleček.

V semifinále čekala na Liberec pražská Sparta. Série začínala opět pod Ještědem a první zápas vyzněl lépe pro Tygry (5:2). Jenže to bylo všechno, na co Severočeši proti Pražanům dosáhli.

Vyrovnaný druhý duel rozhodl povedenou tečí sparťan Jan Hlaváč a do Prahy se tak odjíždělo za stavu 1:1. Sparta zužitkovala domácí prostředí na sto procent, když v tehdejší T-Mobile Aréně vyhrála 2:1 a 5:2. V Liberci tak mohla stvrdit postup do finále. Ačkoliv Liberec v pátém utkání prohrával už 2:5, nevzdal se a Sparta se musela o výsledek strachovat až do samotného konce. Po vítězství 5:4 nakonec postoupila do bojů o titul.

Podruhé tak Tygři získali bronzové medaile.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2006/2007

Brankáři: Milan Hnilička, Michal Nedvídek, Jiří Stejskal, Filip Šindelář

Obránci: Jakub Čutta, Lukáš Derner, Jan Holub, Petr Hrach, Valdemar Jiruš, Václav Kočí, Angel Krstev, Jiří Moravec, Martin Rýgl, Lukáš Zíb, Boris Žabka

Útočníci: Michal Bárta, Leoš Čermák, Antonín Dušek, Ondřej Hruška, Ctibor Jech, Tomáš Klimenta, Michal Nevyhoštěný, Václav Novák, Lukáš Pabiška, Rok Pajič, Václav Pletka, Jan Plodek, Andrej Podkonický, Stanislav Procházka, Petr Šachl, Jan Tomajko, L’ubomír Vaic, Jan Víšek