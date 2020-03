Letní příprava se Tygrům po výsledkové stránce kdovíjak nepovedla. Z jedenácti střetnutí jich hned šest prohráli. V generálce s Litvínovem padlo celkem devět branek a z této přestřelky vyšel vítězně Liberec 5:4.

Do nového ročníku O2 extraligy vstoupili liberečtí hokejisté nevyrovnanými výkony. Po dvou porážkách s Mladou Boleslaví a Vítkovicemi přišla dvě vítezství nad Zlínem a Pardubicemi. Na přelomu září a října postihla hráče zpod Ještědu krize, během které odešli poraženi pětkrát za sebou, přičemž nezískali ani bod.

Z této série se výjímá utkání na Kometě, kde Liberec dostal sedmičku a prohrál 2:7. „Brno zaslouženě zvítězilo, bylo důraznější před naší brankou. Naopak náš malý důraz zavinil porážku. Inkasovali jsme čtyři branky po dorážkách z bezprostřední blízkosti,“ pověděl tehdejší trenér Liberce Jiří Kalous.

Bílí Tygři nemohli najít žádný záchytný bod, od něhož by se odrazili k lepším výsledkům. O nějaké sérii vítězných duelů v řadě nelze vůbec hovořit. Liberec sice na jednu stranu dokázal vstřelit pět gólů Spartě, ale stejný počet branek vzápětí inkasoval v Litvínově.

Zlepšení se dostavilo s koncem října a první polovinou listopadu, kdy Tygři vyhráli čtyřikrát za sebou, přičemž před vlastními fanoušky deklasovali v památném utkání Kladno 8:1. V čem byl duel tak mimořádný? Domácí totiž ve druhé třetině nasázeli Kladnu hned osm fíků.

„První třetina z naší strany nebyla dobrá, tam jsme byli s naší hrou velmi nespokojeni. Do druhé jsme si samozřejmě řekli nějaké pokyny a vyjádřilo se to i gólově, k čemuž nám přispěla i notná dávka štěstí. Důraz, který jsme se snažili vytvořit, vyústil v branky. Po čtvrtém gólu se Kladno dostalo pod tlak, nám se začalo dařit kombinačně a všechno, na co jsme sáhli, nám tam začalo padat,“ řekl Kalous.

Měsíc prosinec si Liberec za rámeček určitě nedal. Ze sedmi odehraných extraligových klání odešel vítězně jen třikrát. K tomu všemu navíc prohrál 1:7 v přípravném utkání s českou reprezentací do dvaceti let.

Do nového roku sice Tygři vstoupili pravou tlapkou, když na Slavii brali všechny tři body, jenomže poté zabředli do další krize. Následujících sedm partií nezvládli, připsali si pouze bod za prohru v prodloužení ve Vítkovicích.

Závěr základní části už byl relativně dobrý, ale na lepší než konečné osmé místo to nestačilo. Liberec během dlouhodobé fáze nasbíral 72 bodů. Severočechům moc nefungovala obrana, která inkasovala 151 gólů a pouze tři mužstva na tom byla hůře. Ani útok nebyl disciplínou, kterou by se měli pod Ještědem nějak vychloubat.

V předkole play-off se Liberec střetl s Českými Budějovicemi. Byla to bitva severu proti jihu. První dva mače v Liberci vyhráli Tygři (2:1 a 6:5). Další dva pak byly kořistí Budějovic (4:1 a 6:5 po samostatných nájezdech). Postupujícího tak musel určit až rozhodující pátý duel. Ten Liberečtí doslova ovládli a ze svého soupeře si udělali trhací kalendář. Výsledek 9:1 hovoří za vše. Liberec tak porazil Budějovice 3:2 na zápasy.

„Dnešní výsledek neodpovídá celé sérii, která byla jinak velmi vyrovnaná. Budějovice byly velmi silné a byl to výborný soupeř,“ ocenil soka asistent trenéra Liberce Filip Pešán.

Ve čtvrtfinále čekal na liberecké hokejisty vítěz základní části z Plzně. Série odstartovala dvěma zápasy na západě Čech a v obou se radovali indiáni (4:0 a 4:1). Jak se později ukázalo, to bylo vše, co Plzeňští v tomto play-off předvedli. Tygři totiž vyhráli další čtyři utkání (4:2, 4:3, 3:2 a 7:2) a po celkovém vítězství 4:2 na zápasy postoupili do semifinále.

„Celkově jsme měli v sérii trochu více štěstí než soupeř. Všechny zápasy byly stejně těžké, ale průlom nastal v pátém utkání, kdy jsme odvezli vítězství z Plzně,“ našel příčinu úspěchu kouč Jiří Kalous.

V boji o postup do finále stály v cestě Pardubice v čele s legendárním brankářem Dominikem Haškem. Východočeši byli v této sérii mírným favoritem a svoji úlohu splnili do puntíku. Po domácích výhrách 2:1 a 4:0 nezaváhali ani pod Ještědem (4:3 v prodloužení a 4:1) a v nejkratším možném čase si zajistili účast ve finále.

Odplata za semifinále 2005 se tak Tygrům nepovedla. Sezonu ale po rozpačité základní části mohli v Liberci hodnotit jako úspěšnou.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2009/2010

Brankáři: Robin Blažíček, Tero Leinonen, Michal Nedvídek, Marek Pinc, Jiří Stejskal

Obránci: Martin Čakajík, Lukáš Derner, Jason DeSantis, Tomáš Harant, Jan Holub, Jiří Hunkes, Richard Jareš, David Kajínek, Petr Kolmann, Miko Malkamäki, Jiří Moravec, Michal Pavlů, Martin Rýgl, Jan Výtisk

Útočníci: Michal Bárta, Milan Bartovič, Zdeněk Blatný, Michal Bulíř, Antonín Dušek, Ctibor Jech, Petr Kica, Tomáš Klimenta, Miroslav Kopic, Radek Matějovský, Václav Nedorost, Petr Nedvěd, Zdeněk Ondřej, Marek Pabiška, Jan Plodek, Andrej Podkonický, Daniel Skalický, Josef Skořepa, Daniel Špaček, Tomáš Urban, Lukáš Vantuch, Lukáš Vařecha, Jan Víšek