Brankář Tero Leinonen odstartoval svoji hokejovou kariéru v rodném městě Mikkeli ve Finsku. V ročníku 1996/1997 pomohl druholigovému celku Diskos Jyväskylä k postupu do první ligy a i v další sezoně chytal za tento klub. Následně oblékal dres týmů Haukat-KJT a Sport Vaasa v identické soutěži.

Mezi elitou se poprvé objevil v ročníku 2001/2002, kdy podepsal smlouvu v JYP Jyväskylä, který hrál nejvyšší soutěž. Po třech letech odešel do zahraničí, konkrétně do Švédska. Tam hájil brankoviště v týmech Mora IK a Lulea HF, kde jej v sezoně 2005/2006 vedl trenér Slavomír Lener. Poté se vrátil do Finska, kde zakotvil v Ilvesu Tampere.

Tam přišel místo talentovaného Tuukky Raska, který odešel zkusit své štěstí do NHL. První rok odchytal coby jednička, ale záhy musel o tuto pozici bojovat s Hannu Toivonenem, který se přesunul do země tisíce jezer z NHL, kde působil v Bostonu a St. Louis. Toivonenovi hrálo do karet i to, že Leinonen byl na začátku ročníku zraněn.

Když se uzdravil, tak zapsal šest utkání s průměrem 2,75 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 92,05 %. Další Leinonenovy kroky vedly do Liberce, kde si vedl také celkem dobře. V osmi duelech základní části pustil v průměru 2,71 gólu na zápas a úspěšnost zákroků měl 91,23 %. Během play-off si vedl podobně.

„Byl jsem tu minulou sezonu a všechno bylo dobré, dobrá liga, dobrý tým a jsem tady rád. Bylo to jednoduché rozhodování jít zpět do Liberce,“ uvedl Leinonen v létě 2009.

„Nikdy nevíte, co se stane. Uvidíme. Tento rok hraju za Bílé Tygry a pak budu přemýšlet o dalších letech. Mám ve Finsku rodinu a všechno, ale budu o tom přemýšlet,“ odvětil na dotaz, zda se jedná o jeho poslední zahraniční angažmá.

V sezoně 2009/2010 už měl statistiky horší a nakonec své účinkování pod Ještědem ukončil. Vzápětí odešel znovu do Švédska (Linköping a Tingsryds) a v ročníku 2011/2012 si vyzkoušel hned tři různé soutěže – ve Finsku, Itálii a Německu.

Leinonen se objevil i ve finské reprezentaci. V roce 2003 ho trenér Aravirta nominoval k přípravným utkáním do Ruska a Lotyšska před začátkem MS ve Finsku. Leinonen se nakonec světového šampionátu nezúčastnil, protože finský výběr byl doplněn borci z NHL.

Zajímavostí je, že do Liberce se poprvé podíval už v roce 2005 během turnaje Česká pojišťovna Cup. Odchytal střetnutí s Ruskem, čímž se seznámil s tehdy novou Tipsport arenou. Později působil přímo v místním hokejovém klubu. Kdo by to byl tehdy řekl.