Brankář, který pod Ještědem nosil číslo 31, je odchovancem jihlavské Dukly, kde také nakoukl do dospělého hokeje. Na ledu se ale poprvé objevil ve třech letech. „Bylo to i díky tomu, že táta v Jihlavě trénoval. Hokej hrál navíc i můj o tři roky starší bratr. Začal jsem chodit na tréninky s nimi,“ prozradil pro klubový web Bílých Tygrů Pavel Falta.

Falta se už v útlém věku rozhodl pro post brankáře. „Už od počátků jsem se oblékal do brankařského. Vyplynulo to z toho, že v bráně chytal brácha, zkusil jsem to taky a už jsem tam zůstal,“ řekl Falta.

Někdejší strážce tygří svatyně hltal první postřehy od svého otce. „Nikdy nikde nechytal, ale vždy se snažil od každého gólmana odkoukat to nejlepší a pokoušel se nám to předat.“

Někteří gólmani sledují i ostatní kolegy, jaký mají styl. „Již od dob, kdy mě v Jihlavě trénoval, se mi líbil styl Petra Břízy. Od něho jsem se toho snažil co nejvíce pochytit,“ připomněl slavného brankáře, který svou stopu zanechal také ve Spartě a v české reprezentaci.

Falta působil v Jihlavě až do juniorské kategorie. „V té době měla Jihlava dva týmy. Prvním byla Dukla, do ní si Jihlava stahovala z celé republiky kluky na vojnu. Druhý byla Modeta, pozdější SK Jihlava. Já jsem chytal za Modetu. V posledním roce mého působení v juniorech se oba týmy spojily. Hráli jsme tenkrát dobře, skončili druzí v republice a já po sezóně podepsal smlouvu na tři roky v Dukle.“

„V první sezóně jsem kryl záda Marku Novotnému. Následující dvě jsem měl střídavý start za Havlíčkův Brod,“ vzpomíná na své začátky v dospělém hokeji. Po třech letech opustil Jihlavu a vydal se do Znojma, kde vydržel jen jednu sezonu. Přes Chomutov se pak dostal až do Liberce.

„V říjnu druhé sezóny jsem byl vyměněn do Liberce za Maláče. Původně to bylo na měsíc, později se to prodloužilo do konce sezóny. V Chomutově mi na konci sezóny vypršela smlouva, v Liberci měli zájem, a tak jsem tu zůstal.“

POSTUP DO EXTRALIGY

Od ročníku 1999/2000 působil Pavel Falta v Liberci. Nejprve si zachytal v první lize a poté pomohl Bílým Tygrům k postupu do extraligy. „Byl to tehdy obrovský úspěch,“ potvrdil Falta.

Úvodní extraligovou sezonu odchytal v roli jedničky, posléze dělal dvojku Oldřichu Svobodovi a Milanu Hniličkovi. „Jsem s rolí v týmu smířený. Milan je zkušený brankář, má za sebou hodně úspěchů. Snažím se mu být dobrým parťákem a v případě potřeby mu pomoci,“ říkal tehdy Falta.

Pod Ještědem se usadil až do sezony 2005/2006. V jednatřiceti letech se dostal do zahraničí, konkrétně do jihokorejského klubu Anyang Halla. Poté se ještě mihl ve druhé nejvyšší soutěži v barvách Berouna, Jihlavy a Vrchlabí. Kariéru zakončil v ročníku 2008/2009 ve slovenské Nitře.

Od roku 2012 působí jako obchodní a event manažer v HC Dukla Jihlava.