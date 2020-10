První hokejové krůčky udělal ve Stadionu Hradec Králové, kde prošel všemi mládežnickými týmy. Již v 16 letech se objevil na soupisce A-týmu v tehdejší 1. české národní hokejové lize. Zároveň také reprezentoval a na ME osmnáctek v roce 1985 vybojoval s týmem bronzové medaile. Představil se rovněž i na MS juniorů v letech 1986 a 1987 a právě z Piešťan si odvezl stříbro.

V té době se usadil v jihlavské Dukle, načež odešel do Pardubic. Po listopadové revoluci nabral zpátečku do Jihlavy, se kterou v sezoně 1990/1991 vyhrál ligový titul. Na sklonku roku 1990 se poprvé dostal do seniorského národního týmu. V roce 1991 se stal nejlepším gólmanem československé soutěže. Dokonce se podíval i na Kanadský pohár.

Dobré výkony mu vynesly angažmá v zahraničí, konkrétně ve finském TPS Turku. S reprezentací v roce 1992 získal dvě bronzové medaile – na ZOH v Albertville a na domácím MS. Jeho skandinávská anabáze pokračovala v zemi tisíce jezer, kde oblékal dres Reipäs Lahti a Kokkolan Hermes. Následně se vrátil zpět do Česka, kde zakotvil ve Vítkovicích, ovšem tam nevydržel dlouho a přesunul se znovu do Dukly Jihlava.

Od roku 1995 do roku 1999 působil v Českých Budějovicích. V ročníku 1995/1996 se Jihočeši utkali v semifinále se Vsetínem, se kterým padli a skončili těsně pod stupněmi vítězů. Po tomto úspěchu si vyzkoušel další zahraniční angažmá, tentokrát nejvyšší německou hokejovou ligu v Essenu. V únoru 2000 ho při ligovém duelu postihla mozková příhoda. Lékařská vyšetření ale potvrdila, že může s hokejem na vrcholné úrovni nadále pokračovat.

Zamířil tedy do Znojma, odkud se po dvou letech vydal do Ruska do týmu HC Molot Perm. Profesionální kariéru ukončil v sezoně 2003/2004 u libereckých Bílých Tygrů. Odtud se hokejově přestěhoval do Českého Krumlova, kde chytal v Krajském hokejovém přeboru. Tam kdysi vykonával i funkci předsedy klubu.

„Tchán řídil firmu na výrobu oken, dveří, skleněných doplňků staveb či vybavení interiéru. Tchánovi zrovna zemřel vedoucí provozu, tak tu pozici nabídl mě. Asi to byl osud. Skočil jsem to toho po hlavě, od ledu jsem plynule přešel ke sklu, kterému se věnujeme nejvíc,“ řekl v rozhovoru pro hokej.cz v únoru 2009.

„Když hrajete hokej, staráte se vlastně jen sami o sebe. Dopoledne trénink, odpoledne volno. Tedy pokud není dvoufázová letní příprava. Třikrát týdně zápas. Teď mám starostí mnohem víc. Máme zhruba 25 zaměstnanců, je třeba, aby bylo na výplaty. Aby měli lidé práci, takže každý den přemýšlím o tom, co nás čeká zítra. Chci, ať firma běží co nejlépe, hodně se tomu věnuji,“ uvedl před jedenácti lety.

PROFIL HRÁČE

Jméno a příjmení: Oldřich Svoboda

Narozen: 28. ledna 1967 v Hradci Králové

Věk: 53 let

Úspěchy: ligový titul s Duklou Jihlava, 2. místo na MS juniorů 1987, 3. místo na ME juniorů 1985, na ZOH 1992 a na MS 1992

Kariéra: Hradec Králové, Dukla Jihlava, Tesla Pardubice, TPS Turku, Reipäs Lahti, Kokkolan Hermes, Vítkovice, České Budějovice, Essen, Znojmo, Perm, Liberec, Český Krumlov