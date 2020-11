Rodák z Litoměřic se v mládežnickém věku přesunul na Kladno a hned se dočkal prvních mezinárodních úspěchů. V roce 1990 získal bronzovou medaili na ME hráčů do 18 let. O rok později si z tohoto turnaje odvezl zlato. Rok 1991 byl pro Hniličku obzvlášť úspěšný, protože jej z celkového 70. místa draftoval do NHL tým New York Islanders.

Tři sezony pak strávil v nižších zámořských soutěžích, načež se vrátil zpět na Kladno. Tam odchytal dva ročníky, poté si ho vyhlédla pražská Sparta. V sezoně 1998/1999 si zahrál s Pražany semifinále extraligy. Ještě předtím byl ale jako třetí brankář členem zlatého olympijského týmu v Naganu. Následně pomohl k prvním místu na MS v roce 1999.

Do NHL se přeci jen dostal. Jako volný hráč podepsal 15. července 1999 smlouvu s New York Rangers. U Jezdců sice nastoupil pouze ke dvěma utkáním, přesto svoji zámořskou anabázi nezabalil. Stal se totiž hráčem Atlanty Thrashers, kde působil tři sezony. Mezitím vyhrál podruhé titul mistra světa v roce 2001.

Z Atlanty se v roce 2003 pakoval do Los Angeles Kings, kde bojoval o post jedničky s Romanem Čechmánkem. Po návratu ze Severní Ameriky zakotvil v Liberci, kde vydržel pět let. V průběhu ročníku 2007/2008 si odskočil do ruské Ufy, se kterou vyhrál tehdejší Superligu. Pod Ještědem pomohl populární Hnilda ke dvěma bronzům (2005 a 2007).

Během libereckého angažmá se ještě představil na dvou světových šampionátech. V roce 2005 slavil zlato, rok nato stříbro. Na ZOH v Turíně 2006 bral bronzovou medaili. Po skončení sezony 2008/2009 opustil Liberec a své štěstí zkusil ve Slavii. Tam odchytal jen tři zápasy, ale všechny prohrál. Na to konto ukončil hokejovou kariéru.

Poté působil jako sportovní manažer Mladé Boleslavi, nakrátko se dokonce stal asistentem dočasného trenéra Středočechů Vladimíra Hiadlovského. U hokeje nicméně zůstal a přijal pozici manažera reprezentační sedmnáctky. V sezoně 2016/2017 byl u reprezentačního áčka asistentem generálního manažera, posléze i samotným generálním manažerem.

Bývalý skvělý brankář zabrouzdal i do politického světa. Od října 2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kam kandidoval za hnutí ANO 2011. V závěru ledna 2018 byl jmenován vládním zmocněncem pro sport a od srpna 2019 je předsedou Národní sportovní agentury, která v současné době bojuje o to, aby mohly pokračovat profesionální soutěže v Česku.

„Vážím si té nominace. Ukázalo se, že sport je velké téma pro tuto vládu,“ řekl Hnilička před nástupem do funkce předsedy NSA.

„Agentura vznikla kvůli sportovnímu prostředí, ne aby vznikl nějaký další úřad. Bavíme se o podpoře sportu, jestliže budeme mít 60 až 80 zaměstnanců, tak je to maximálně efektivní,“ uvedl tehdy.

„Co bych chtěl, a co je pro sport nejdůležitější, především nastavit co nejtransparentnější financování a co největší podporu sportovců. A skrze to ovlivnit, aby peníze doputovaly k těm nejpotřebnějším – dětem. Abychom to rodičům zlevnili a aby mohli sportovat opravdu všichni. To je asi ten nejdůležitější krok,“ prohlásil pro hokej.cz v lednu 2018.

PROFIL HRÁČE

Jméno a příjmení: Milan Hnilička

Narozen: 25. června 1973 v Litoměřicích

Věk: 47 let

Pozice: brankář

Hůl: levá

Výška: 183 cm

Váha: 88 kg

Číslo dresu: 33

Kariéra: Kladno, Sparta, New York Rangers, Atlanta Thrashers, Los Angeles Kings, Bílí Tygři Liberec, Salavat Julajev Ufa, Slavia Praha

Draft: v roce 1991 byl na 70. místě vybrán týmem New York Islanders

Úspěchy: 1. místo na ME hráčů do 18 let 1991, na ZOH 1998, na MS 1999, 2001 a 2005, vítěz Calder Cupu 2000, ruské Superligy 2008, 2. místo na MS 2006, 3. místo na ME hráčů do 18 let 1990, MS juniorů 1991, na MS 1992, 1997, 1998, na ZOH 2006, bronz z extraligy 2005 a 2007.