Rodák z Opočna udělal první hokejové kroky v Liberci, když ho tatínek vzal na veřejné bruslení. Tam si jej všiml trenér přípravky Adamec a Nedvídek tak u hokeje už zůstal. Zpočátku hrával na postu levého křídla, paradoxně se ale často dostával do postavení mimo hru. Místo v brance zaujal poté, co kouči Adamcovi chyběl pro jeden zápas brankář, a tak jej po konzultaci s rodiči šoupnul do brankoviště.

Od té doby už jen zabraňoval kotoučům v cestě do sítě. Když bylo Michalovi osm let, začal chodit do vyhlášené liberecké Základní školy U Školy. Ve třídě se sešli jenom hokejisté a hned začali sbírat první úspěchy. Konkrétně Nedvídek získal několik ocenění pro nejlepšího gólmana turnaje. Na sklonku povinné školní docházky byl zvolen do reprezentace Libereckého kraje a po turnaji byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem svého celku.

Navíc patřil k nejlepším brankářům v republice ve své věkové kategorii a úspěšně absolvoval reprezentační kemp hráčů do 16 let. Tři sezony pak hájil branku libereckého dorostu a v mezidobí nebyl daleko od ukončení kariéry. Nakonec se dokázal popasovat s velkým konkurentem a když k dorostu přišli trenéři Čermák se Špinkou, stal se jedničkou.

Následoval přesun k juniorům, kde se jej chopil opět trenér Čermák. Svými dobrými výkony si řekl o pozvánku do reprezentační osmnáctky pro Turnaj pěti ve Švýcarsku. V sezoně 2005/2006 se dostal do výběru hokejistů do 20 let pro turnaj v Rusku. Následovala účast na podniku ve Švédsku a na Turnaji čtyř v České republice, kde byl vyhlášen jako nejlepší brankář.

V ročníku 2006/2007 hájil Michal Nedvídek branku hned tří týmů. Kromě juniorky Bílých Tygrů se snažil prosadit do áčka a ještě si připsal starty v druholigovém Jablonci. Na další sezonu se přesunul do prvoligové Třebíče, kde odchytal celkem 35 zápasů, přičemž se stal jedničkou. Poté se Méďa hlásil v Benátkách nad Jizerou, odkud si odskočil k osmi utkáním za druholigové českolipské Predátory.

Stále se zkoušel prosadit do extraligového kádru Bílých Tygrů, ale nakonec skončil v Benátkách nad Jizerou. V sezoně 2012/2013 ještě nastupoval za jablonecké Vlky. Po skončení hráčské kariéry se věnoval práci v oblasti finančních služeb a momentálně působí jako trenér univerzitního hokejového týmu TUL Liberec. Pořádá rovněž kempy pro mladé brankáře.

Z jakého důvodu s hokejem aktivně skončil? „Každý vrcholový sportovec se nejvíce obává zranění. To bohužel před lety potkalo i mě a musel jsem nuceně skončit,“ objasňuje Nedvídek příčinu konce kariéry.

„Vzpomínám na brankářskou kariéru jednoznačně v pozitivním duchu. Měl jsem možnost být součástí jedné z nejlepších organizací v ČR a učit se od zkušenějších. S mládežnickým národním týmem jsem měl možnost cestovat po světě. Pokud člověk dělá vrcholově jakýkoliv sport a ví, čeho chce dosáhnout, přináší mu to spoustu schopností a dovedností i do života po kariéře. Například tvrdě trénovat, umění vyhrát i prohrát, disciplína, pokora, práce v týmu a tak dále,“ uvedl Michal Nedvídek v nedávném rozhovoru pro Liberecký deník.

„Působím i v projektu „Škola podnikání“, kde jsem schopný pomoct lidem se začátky v jejich podnikatelské kariéře pomocí open seminářů nebo individuálních kariérových rozhovorů. Navíc si v současné době ještě dodělávám druhý stupeň vysokoškolského vzdělání. Rozhodně se nenudím,“ usmívá se sympatický trenér.