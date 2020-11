Fikrt sice přišel na svět v Mostu, ale s hokejem začínal v Litvínově. Paradoxně začal hrát nikoliv s pomocí někoho z rodiny, ale z vlastní vůle. „Ve škole v první třídě rozdávali pozvánky do náboru, zeptali se nás, jestli nechceme hrát hokej, a tak jsme se s kamarádem přihlásili,“ prozradil pro klubový web Bílých Tygrů jejich někdejší gólman Michal Fikrt.

Svoji kariéru ale nezačal mezi třemi tyčemi. „První dvě třídy jsme hráli všichni v útoku a pak se mě trenér zeptal, co chci hrát a já jsem řekl, že gólmana,“ popsal Fikrt, kterak se dostal k brankářskému řemeslu. Nadějný brankář začal sbírat pozvánky do mládežnických národních týmů, za sebou má i mistrovství světa hráčů do dvaceti let.

„Od čtvrté třídy jsem měl v Litvínově trenéra Kapouna, a ten mi asi tak dal ty nejlepší základy. Potom myslím, že jako pro brankáře mi dal nejvíce pan Daněk v nároďáku,“ nezapomněl na své trenéry, kteří mu v kariéře nejvíce pomohli. „Hokej mě vždycky bavil. Chodil jsem na školu a i když jsem hrál třeba jen nižší soutěže, tak jsem si říkal, že to zkusím, že je to lepší, než se někde potulovat,“ měl jasno Fikrt.

V juniorské kategorii chytal za Litvínov a Klášterec nad Ohří. Do dospělého hokeje nakoukl v sezoně 2001/2002 v barvách tehdejšího Chemopetrolu. Na další ročník se přesunul do Ústí nad Labem hrajícího první ligu. „V Ústí se mi ale sezona povedla, a tak po mně znovu sáhnul Litvínov,“ vzpomínal Fikrt na svůj návrat.

Extraligové bitvy si v Litvínově ale neosahal. „Měl jsem být dvojka za Markem Pincem, ale pak se někdy v červenci dohodli s Michalem Maříkem, a tak mě poslali do Kadaně,“ litoval Fikrt. Kromě Kadaně se ještě objevil v Chomutově, načež zvedl kotvy a zamířil do Nitry, která hrála nejvyšší slovenskou soutěž.

„Na Slovensku jsem chytal dva roky a udělal jsem si tam docela dobré jméno. Pak jsem se vracel do Ústí s tím, že bychom měli postoupit do extraligy.“ Záhy se ale přestěhoval do Běloruska. „Tam jsem se znovu vrátil do starých kolejí a zapomněl na nepovedené působení v Ústí,“ řekl Fikrt. Z běloruského týmu Metallurg Zhlobin se posléze dostal do Liberce.

„ Liberec mi dohodil pan Kapoun, takže za to, že jsem tady, vlastně vděčím jemu,“ uvedl v roce 2008. V dresu Bílých Tygrů odehrál v ročníku 2007/2008 třináct zápasů a pod Ještědem se uvedl skvěle, když měl průměr obdržených branek 2,09 a úspěšnost zákroků 93,55 procenta. Tímto si vysloužil prodloužení smlouvy až do roku 2009.

VÁŠNIVÝ RYBÁŘ

Také v následujících dvou sezonách působil Michal Fikrt v liberecké organizaci a kromě extraligových bitev ještě zvládal porci duelů v první lize za Benátky. Největším jeho koníčkem je rybaření a vždycky obdivoval brankáře z NHL, především Henrika Lundqvista a Jeana Sebastiana Giguera.

„Gólmani musí vždycky na všem pracovat, protože hokej je neustále rychlejší a teď se ještě zavedl nový trend pískání, takže musíme hodně honit fyzičku. Pořád se hraje ve čtyřech nebo ve třech, a my se tak s trenérem gólmanů na toto snažíme zaměřit. Takže vždy je se v čem zlepšovat,“ doplnil Michal Fikrt v roce 2008.