První hokejové krůčky udělal Marek Pinc v Litvínově, odkud vzešlo několik výjimečných hráčů, mistrů světa, olympijských vítězů nebo držitelů Stanley Cupu. V tomto malém městě prošel dorostem a juniorkou, až se uchytil v prvním týmu tehdejšího Chemopetrolu.

Kromě Litvínova také působil ve druholigovém Mostu, kterému pomohl i v baráži o první ligu v sezonách 2000/2001 a 2001/2002. Extraligu navíc ochutnal rovněž na Kladně. V ročníku 2002/2003 se usadil už jen v Litvínově, kde se blýskl hodně dobrými statistikami. V průměru pouštěl 2,41 gólu na zápas a úspěšnost zákroků měl téměř 93 procent.

Jeho dobrých výkonů si všimli ve Vítkovicích, kam se přestěhoval v sezoně 2003/2004. V Ostravě vydržel do roku 2007, než se přesunul do Liberce. Zajímavostí je, že s Vítkovicemi téměř pokaždé došel do play-off. Bílým Tygrům rovněž pomohl ve vyřazovacích bojích, ale na další ročník se opět vrátil do Vítkovic.

Od sezony 2009/2010 se pod Ještědem usadil na delší dobu, konkrétně do roku 2012. Mezitím jednou vypomohl i na farmě v Benátkách nad Jizerou. Z Liberce zamířil do Sparty a následně se vydal na zahraniční angažmá, konkrétně do kazašského Pavlodaru.

Tam vydržel dva ročníky, než opět zvednul kotvy a začal oblékat dres týmu Beibarysu Atyrau. „Jenže to nebylo pro mě. Trenér byl trošku blázen, tak jsem to zabalil. Pořád nás kontroloval na pokoji, furt jsme jezdili autobusem na snídaně, obědy, večeře. Vůbec jsme neměli čas pro sebe,“ zavzpomínal Pinc pro MF DNES.

Odtud pak vyrazil do Sheffieldu Steelers a nakonec skončil znovu v prvoligovém Mostu. Během své kariéry si ještě vyzkoušel angažmá ve Fribourgu a Bielu.

„Agent mi volal, že můžu jít buď do Minsku za Kubou Černým, nebo do Sheffieldu. Vybral jsem si Anglii a hodně mě to tam překvapilo. V soutěži nastupuje hodně hráčů z farem NHL, pár kluků v ní dokonce působilo. Anglická liga je dobrá, chodilo i dost lidí, zázemí super,“ přiznal Pinc.

Fanoušci si Marka Pince pamatují nejen kvůli jeho nízké postavě (175 cm), ale také díky jeho skvělé práci s hokejkou. Několikrát se pokoušel o vstřelení branky, což je v našich luzích a hájích rozhodně věc naprosto nevídaná.

Pinc se navíc může pochlubit i reprezentačními zkušenostmi, dokonce se dvakrát podíval i na mistrovství světa v letech 2007 a 2008. Brankář přezdívaný Pincák uvedl v dotazníku jako svůj gólmanský vzor legendárního Martina Brodeura.

Marek Pinc byl odjakživa bavičem tribun. Své o tom ví i v Anglii, když působil v týmu Sheffield Steelers. Po jednom utkání poskytl Pinc rozhovor přímo u mantinelu, ale k ruce si k sobě jako překladatele vzal spoluhráče Bena O’Connora. Bylo to hodně zajímavé interview, v němž Pincák používal češtinu, ruštinu i angličtinu.

Video má na YouTube přes 78 tisíc zhlédnutí. „Rozhovor jsem dělal, když jsem tam byl asi týden. Anglicky jsem se teprve učil, za půlrok jsem se už domluvil,“ přiznal.