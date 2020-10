V sezoně 1999/2000 chytal tehdy dvacetiletý brankář převážně za juniorku Bílých Tygrů, ovšem získal také možnost mezi dospělými a čtyři utkání odchytal mezi muži v první lize. V následujícím ročníku už zůstal v dospělé kategorii a kromě dvou duelů v libereckém dresu si zahrál v druholigovém Děčíně. Následně dostal ve druhé nejvyšší soutěži větší porci zápasů, ale zároveň vypomáhal i v Jablonci.

V roce 2002 byl u postupu Bílých Tygrů do extraligy, kde zapsal osmnáct střetnutí s úspěšností zákroků pod 90 procent. Svoji premiéru v nejvyšší soutěži absolvoval Jan Koťátko v pátek 25. října 2002 v 16. kole na ledě Českých Budějovic, kde Liberec vyhrál 6:3. „Trenér mi říkal, že mých služeb v průběhu sezony využije. Jsem nesmírně šťastný, že to teď přišlo,“ nechal se tehdy slyšet Koťátko pro MF DNES.

NABOURANÝ TREND

Zajímavostí je, že Jan Koťátko byl nejmenším brankářem v celé extralize. Měřil pouhých 167 centimetrů, přičemž prim hráli strážci svatyní s vyšší postavou. „Koťátko tento trend nabourává a je příkladem toho, že nic neplatí absolutně. Rozhodující je, zda je styl chytání efektivní nebo ne,“ pronesl generální manažer Liberce Ctibor Jech.

Koťátko svůj nízký vzrůst nahrazoval především velkou mrštností a obratností. Někdejší liberecký brankář se vyjádřil i ke své štaci v Jablonci, kde si opravdu hodně zachytal. „To je fakt, někdy si zachytám opravdu hodně. Ale jsou i zápasy, kdy je těch zákroků málo. Chceme se s Jabloncem držet na špici, což se zatím daří,“ řekl v roce 2002 pro MF DNES.

„Extraliga je samozřejmě techničtější a rychlejší než první liga a jsou tam šikovnější hráči, ale nějaký markantní rozdíl oproti první lize nevidím,“ porovnal.

Poté, co Koťátko opustil Bílé Tygry, zamířil do prvoligové Třebíče, kde strávil dvě sezony. V nich zasáhl do jednadvaceti střetnutí, přičemž statisticky neoslnil. V ročníku 2005/2006 proto odešel o patro níž do Jablonce, kde tamní prostředí velmi dobře znal ze svého předchozího působení u Vlků.

NA VŠECH ÚROVNÍCH

V součtu s play-off si připsal jednatřicet zápasů. Průměr obdržených branek na utkání měl kolem dvou a půl. Vzápětí se ještě představil v dresu Stadionu Vrchlabí, kde v osmi duelech prohrál jenom jednou.

Dá se říct, že Jan Koťátko chytal v našich luzích a hájích na všech možných úrovních. Vyzkoušel si extraligu, následně i první a druhou ligu. V současné době hraje fotbal za béčko Višňové v okresním přeboru.

Fanoušci Bílých Tygrů jej budou mít už navždy zafixovaného jako gólmana, který dělal čest svému jménu, protože byl co do vzrůstu menší postavy, ale v tygří kleci nesmírně platný.

PROFIL HRÁČE

Jméno a příjmení: Jan Koťátko

Narozen: 7. 8. 1979

Věk: 41 let

Post: brankář

Výška: 167 cm

Váha: 71 kg

Hůl: levá

Číslo dresu: 79

Hokejové kluby: Bílí Tygři Liberec, HC Děčín, HC Vlci Jablonec nad Nisou, SK Horácká Slavia Třebíč, HC Stadion Vrchlabí

Fotbalové kluby: Slovan Frýdlant, TJ Sokol Ruprechtice, TJ Viktoria Elitex Dětřichov, TJ Jiskra Višňová