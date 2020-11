Lednímu hokeji se Filip Šindelář začal věnovat už v pěti letech ve Vlašimi. V tamním klubu prošel několika mládežnickými kategoriemi, ale v dorostu se přesunul do Tábora. Zde získal titul mistra republiky a poté se opět stěhoval, tentokrát do Českých Budějovic. Do tamní juniorky se moc neprosadil, a tak zakotvil v Jindřichově Hradci.

Svůj tým dovedl znovu až do finále extraligy, ale tam byla úspěšnější Slavia. V sezoně 1999/2000 už chytal v Jindřichově Hradci za tým dospělých první ligu, ovšem sestupu do nižší soutěže nezabránil. Další ročník vydržel ve Vajgaru, leč následoval další přesun. Jeho působištěm se stalo Brno, v polovině roku pak zamířil do Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu do první ligy.

PREMIÉRA VE SPARTĚ

Svými dobrými výkony si řekl o pozvánku k premiéře v extralize, kterou absolvoval v dresu pražské Sparty. Většinou ovšem nastupoval v Boleslavi a v dalších letech i v Benátkách nad Jizerou a Třebíči. Nejvyšší soutěž okusil znovu v Liberci, jinak nadále hájil branku Mladé Boleslavi.

Středočeskému klubu vychytal účast v extralize. V sezoně 2008/2009 kromě Mladé Boleslavi zaskakoval i ve Vrchlabí a Porubě. Od roku 2009 se usadil ve Vítkovicích, kde nakoukl i do Ligy mistrů. Pár startů si připsal i ve druholigové Opavě a v prvoligovém Šumperku a Havlíčkově Brodu. Ročník 2015/2016 rozdělil mezi Šumperk a Třebíč.

Sezonu 2016/2017 strávil v Litoměřicích. Dá se říct, že Filip Šindelář působil na všech hokejových úrovních v Česku. Druhou ligu si vyzkoušel v Táboře, Jindřichově Hradci nebo Mladé Boleslavi. První ligu hrával v Jindřichově Hradci, Brně nebo Mladé Boleslavi. Extraligu si zachytal například v Liberci nebo Vítkovicích.

V naší nejvyšší soutěži nastoupil do 153 utkání s průměrem obdržené branky 2,63 a úspěšností zákroků 91,72 %. Navíc vychytal osmkrát čisté konto.

HOKEJBALOVÝ REPREZENTANT

Zajímavostí je, že se Filip Šindelář věnoval také hokejbalu. V roce 2009 se zúčastnil i mistrovství světa v Plzni. „Hlavní rozdíl je v míčku a puku. Míček si po střele dělá, co chce, takže musíte čekat do poslední chvíle, aby nějak nezměnil směr a nepropadl. Co se týče pohybu po betonu, to si zvyknu během týdne,“ uvedl před jedenácti lety v rozhovoru pro MF DNES.

„Ale přechod z ledu je znát,“ dodal. S hokejbalem začínal stejně jako s hokejem ve Vlašimi. „Když kluci v sezoně 2005/2006 postoupili do extraligy, přestal jsem hrát,“ prozradil Šindelář. „Pokračoval bych rád, ale není čas, dvakrát za sebou jsme s Boleslaví měli sezonu až do dubna, takže se mi obě soutěže kryjí,“ tvrdil tehdy.

Filip Šindelář ale není jediným extraligovým hráčem, který kdy hrál hokejbal na vysoké úrovni. Dalším příkladem jest Richard Král.

V příštím dílu seriálu Maskovaní Tygři si připomeneme kariéru dalšího někdejšího Tygra, řada tentokrát přijde na Michala Fikrta.