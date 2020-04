V přípravném období nic nenasvědčovalo tomu, že Liberečtí se budou strachovat o své setrvání mezi extraligovou smetánkou. Z jedenácti odehraných zápasů prohráli jen čtyřikrát. Docela dobře si vedli také v European Trophy s bilancí čtyř výher a tří porážek.

Vstup do nového ročníku se Tygrům nepovedl. V prvním kole sice vyhráli na Kladně 2:1 po samostatných nájezdech, ovšem poté následovaly čtyři nezdary v řadě. Kdo čekal, že se Tygři po domácí vítězné přestřelce 7:5 nad Zlínem vrátí do pohody, musel být zklamán.

Z dalších deseti utkání se z tříbodového zisku radovali jen dvakrát v Karlových Varech a Vítkovicích.

Liberci se nedařilo udělat šňůru vítězných mačů, která by v přírodě jinak nebezpečné šelmy posunula v tabulce do míst, kde si své miláčky přáli vidět liberečtí fanoušci. Na začátku listopadu dokonce před vlastním publikem inkasoval osm kousků od Plzně.

„Měli jsme špatný vstup do utkání, čtyřminutová přesilovka byla odehrána ve zmaru, ve kterém se následně neslo celé utkání. Plzeň nám dala lekci z produktivity, naprosto po právu zvítězila. My jsme si nezasloužili ani bod,“ uznal tehdejší trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.

Obranná činnost se ale příliš nezlepšila, protože Tygři inkasovali na Kometě sedm branek při prohře 3:7. „Byli jsme horším mužstvem a domácí zaslouženě zvítězili. Utkání jsme dobře rozehráli, ale domácím se do konce třetiny povedlo otočit na 2:1 a od té doby jsme tahali za kratší konec,“ měl jasno asistent trenéra Liberce Milan Černý.

Prosinec byl pro Tygry černým měsícem. Během něho totiž vyhráli pouze jednou (doma nad Zlínem 2:1 v prodloužení), jinak body přicházely jen po porážkách v prodloužení nebo po nájezdech. Už v období Vánoc bylo jasné, že pod Ještědem se o extraligový titul pravděpodobně bojovat nebude.



Ani v novém roce ale zlepšení nepřišlo, což dokazuje sedmigólový příděl od Vítkovic. „Dneska se na takhle velkém kluzišti jako ve Vítkovicích musí hrát více bruslivý a kombinační hokej. A nalejme si čistého vína – takový hokej my nejsme schopni hrát. Asi čtyřikrát nebo pětkrát v držení kotouče pošleme domácí do samostatného nájezdu, výsledek mohl být ještě drtivější. Ale nic nekončí, musíme se připravit na utkání s Kladnem, kde musíme bodovat,“ burcoval Filip Pešán.

Za rámeček si Liberec nedal ani duel na Spartě, kde rupnul 1:8. „Sparta naplno projevila sílu svého kádru, dala nám pět branek v přesilovkách a s přísným metrem, jakým bylo utkání řízeno, jsme nebyli schopní se vůbec do zápasu dostat. Myslím, že při hře pět na pět jsme nebyli horším týmem,“ zhodnotil Pešán.

V únoru sice Tygři čtyřikrát vyhráli, ale na postup do play-off to nestačilo. Liberec obsadil po skončení základní části předposlední třinácté místo se ziskem 63 bodů.

Zatímco v předchozích sezonách se mohli Bílí Tygři spolehnout na domácí prostředí, v němž téměř neprohrávali, v ročníku 2012/2013 byli nejhorším týmem ve statistice domácích zápasů.

Bylo tedy jasné, že Liberec bude muset hrát ve skupině o umístění, neboli v play-out, kde se střetl s Kometou Brno, Karlovými Vary a Chomutovem. Z šesti duelů ovládl čtyři, ale stejně musel obhajovat svoji extraligovou příslušnost v nevyzpytatelné baráži.

„Zápas se mi hodnotí těžko. Dostali jsme se do dobré situace v tabulce. Už se zdálo, že se zachráníme, jenže ten závěr soutěže jsme vůbec nezvládli. Stejně jako celý tento zápas. Musíme si tu záchranu uhrát v baráži, kde nás čeká dvanáct zápasů o všechno,“ uvedl kouč Pavel Hynek po posledním střetnutí v play-out s Kometou Brno.

V baráži na Liberec čekaly Chomutov, Mladá Boleslav a Olomouc. Během baráže obdrželi Tygři na ledě Mladé Boleslavi dvakrát sedm branek, na druhé straně ale čtyřikrát neinkasovali žádný gól. Poslední čisté konto si liberecká obrana v čele s brankářem Markem Schwarzem připsala v existenčním klání na domácím ledě proti Mladé Boleslavi.

Tato partie měla rozhodnout o tom, který z těchto dvou týmů bude mít i v příštím roce status extraligový. Po dvou třetinách svítil na ukazateli skóre stav 0:0 a postupem času bylo stále jasnější, že o vítězi rozhodne jeden jediný gól. Diváci ve vyprodané aréně možná chvílemi ani nedýchali, hráči trnuli na střídačkách.

Až nastal samotný závěr zápasu, kdy do jeho konce zbývalo pár minut. Boleslavský Nouza byl vyloučen na pět minut a do konce utkání za faul na Bulíka. Vzápětí k němu na trestnou lavici přibyl ještě Pabiška a Liberec měl k dispozici přesilovou hru pět na tři. V 54. minutě přesně zacílil Petr Nedvěd, a když o sto dvacet sekund později zvýšil na 2:0 Tomáš Filippi, bylo jasné, že Liberec se v extralize zachrání.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, byli jsme aktivní a měli i šance, ale bohužel jsme to nevyjádřili gólově. Postupem se hra srovnala. My jsme hráli hodně špatně přesilovky a paradoxně jsme v ní v závěru rozhodli. Všem hráčům musím poděkovat za vítězství, za záchranu, ale na druhou stranu musím smeknout před soupeřem. Na ledě nechal všechno a v celé baráži hrál výborně. Bohužel vyhrát mohl jen jeden,“ konstatoval Pavel Hynek.

Po utkání cítila Mladá Boleslav křivdu ze strany rozhodčích a mnoho fanoušků zelenobílých barev dodnes nemůže přijít na jméno arbitrů, kterými byli Martin Fraňo a Antonín Jeřábek.

Od této chvíle je rivalita mezi Libercem a Mladou Boleslaví skutečně velká. Mladé Boleslavi se už dlouhodobě nedaří zvítězit na libereckém ledě, oba soupeři spolu navíc svedli i boje v play-off a vítězně z nich vyšli Bílí Tygři.

Bruslaři tak mají Liberci rozhodně co oplácet a i v dalším ročníku se fanoušci mohou těšit na vzájemné bitvy dvou regionálních rivalů.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2012/2013

Brankáři: Robin Blažíček, Marek Schwarz, Tomáš Vošvrda

Obránci: Martin Čakajík, Jakub Čutta, Lukáš Derner, Adam Jánošík, David Kajínek, Petr Kolmann, Jiří Moravec, Radim Šimek, David Štich, Petr Ulrych, Ondřej Vitásek, Jan Výtisk

Útočníci: Michal Bárta, Dalibor Bortňák, Tomáš Bulík, Michal Bulíř, Radek Duda, Antonín Dušek, Tomáš Filippi, Peter Galamboš, Adam Chlapík, Vít Jonák, Petr Kica, Lukáš Krejčík, Jaroslav Kudrna, Petr Nedvěd, Tomáš Pospíšil, Matěj Psota, Daniel Špaček, Patrik Urban, Tomáš Urban, Lukáš Vantuch, Jan Víšek, Jaroslav Vlach, Pavel Zacha