Přípravné období si liberečtí hokejisté tehdy za rámeček rozhodně nedali, protože z devíti duelů vyhráli jen tři. Prvního vítězství se dočkali až v šestém střetnutí s finskou Tapparou. Generálku proti Pardubicím v rámci European Trophy zvládli Tygři poměrem 3:2.

Začátek extraligy nebyl v libereckém podání kdovíjak povedený. V prvním kole sice vyhráli Tygři v Třinci 4:1, ale poté dvakrát prohráli. Sebevědomí si mohli zvednout po zvládnuté domácí přestřelce se Spartou (6:5), avšak opak byl pravdou.

„Byl to divácky velice atraktivní zápas, padlo jedenáct gólů. Jsem rád, že jsme zvítězili doma za tři body, musím hráčům za výkon poděkovat. Velice důležité bylo, že jsme stále vedli a Sparta tak musela dotahovat, což bere síly. Klíčová byla také první třetina, kterou se nám podařilo vyhrát, i když v ní Sparta měla více šancí,“ uvedl po partii se Spartou tehdejší trenér Liberce Pavel Hynek.

PROSTUPNÁ OBRANA

Liberec potřeboval zabrat hlavně v defenzivě. Posuďte sami: v Karlových Varech dostal pět branek, v Pardubicích šest, ve Vítkovicích šest, doma s Hradcem sedm a v Plzni a na Spartě pět.

V první polovině listopadu udržela liberecká obrana v čele s brankářem nulu ve třech zápasech za sebou, což mohl být záblesk na lepší časy.

„Hosté byli první třetinu lepší, měli lepší pohyb. My jsme srovnali krok až ve druhé třetině. Bod si zasloužila obě mužstva, i když jsme ještě těsně před koncem měli gólovou šanci. V prodloužení se štěstí přiklonilo k nám a jsme rádi za vítězství,“ uvedl kouč Hynek po vítězství 1:0 v prodloužení nad Karlovými Vary.

NEVYROVNANÉ VÝKONY

V dalších dnech se Tygři prezentovali nevyrovnanými výsledky, když výhru vystřídala porážka. Toto období trvalo až do 10. ledna, kdy Liberečtí schytali výprask 8:4 ve Vítkovicích.

„Vítkovice byly lepším týmem a vyhrály zaslouženě. V první třetině jsme inkasovali dva, dalo by se říct laciné góly v oslabení. My jsme dokázali v úvodu druhé třetiny snížit na 1:3, ale pak se to definitivně lámalo v přesilovce pět na tři. Soupeř znovu dokázal odskočit, vzápětí přidal další gól a bylo po zápase,“ pokrčil rameny Hynek.

V polovině ledna sice Severočeši třikrát v řadě vyhráli, ale jejich rozlet zastavil Třinec. Olympijskou přestávku vyplnili v Liberci dvěma přípravnými zápasy. Tygři nejprve nestačili na Vladivostok (1:2) a vzápětí zdolali Kladno (2:1).

POVEDENÝ ZÁVĚR

Nejpovedenější období celé sezony prožil Liberec v závěru základní části, kdy zvítězil pětkrát po sobě, z toho dvakrát po samostatných nájezdech.

„Jsme rádi, že jsme utkání v penaltách přetlačili na naši stranu a poslední zápas základní části vyhráli. Nikdo se nezranil, naše myšlenky se už ubírají k předkolu,“ konstatoval Hynek po derniéře se Zlínem.

Základní část zakončili Tygři na devátém místě, přičemž nasbírali 78 bodů. Znovu se mohli spolehnout na domácí prostředí, kde patřili k nejlepším v celé extralize. Liberci celkem dobře fungoval útok (147 vstřelených gólů), ale obrana patřila mezi nejhorší, neboť inkasovala 155 branek. Hůř už na tom byl jen poslední Chomutov.

KONEC V PŘEDKOLE

Bílí Tygři tak museli do předkola play-off, kde narazili na Vítkovice. Série začala dvěma zápasy v Ostravě a v obou slavili domácí (2:0 a 3:1). Ve třetím utkání v Liberci tak mohly Vítkovice definitivně stvrdit postup do čtvrtfinále.

To se jim nakonec povedlo, protože pod Ještědem vyhrály přesvědčivě 6:2 a celou sérii ovládly poměrem 3:0 na zápasy.

„Musíme sportovně uznat, že Vítkovice byly lepším týmem. Mrzí mě, že ta sezona je takhle krátká, protože poté, co jsme se dostali do desítky, jsme věřili, že jsme neřekli poslední slovo,“ mrzelo kouče Hynka.

„Bohužel jsme nedokázali Vítkovice více potrápit a z těch zápasů, které jsme odehráli, jsme k tomu měli nejblíže první zápas, kde jsme ztroskotali na brankáři Šindelářovi. Tam jsme měli největší šanci uspět,“ dodal Hynek.

NEDVĚD SKONČIL

Liberečtí fanoušci se neloučili jen se samotnou sezonou, ale také se svojí ikonou Petrem Nedvědem, který ukončil bohatou kariéru. „Porážka byla krutá, bohužel. Ale takový je sport. Myslím, že jsme do toho všichni dali všechno. Bohužel k tomu prohry patří. Pro mě je to samozřejmě ještě více frustrující, jelikož končím. V mžiku mi proběhla celé kariéra, nedá se nic dělat. A že bych začal hrát třeba nižší soutěž? To určitě ne, maximálně nějaký sranda mač,“ řekl dojatý Petr Nedvěd.

Liberecký rodák přeci jen ještě jeden soutěžní duel odehrál, ale o tom zase až jindy.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2013/2014

Brankáři: Ján Lašák, Marcel Melicherčík, Marek Schwarz, Jiří Stejskal

Obránci: Martin Čakajík, Lukáš Derner, Petr Gřegořek, Jiří Hunkes, Adam Jánošík, David Kajínek, Petr Kolmann, Filip Pyrochta, Jiří Říha, Radim Šimek, Petr Ulrych, Ondřej Vitásek, Tomáš Voráček, Jan Výtisk

Útočníci: Michal Bárta, Martin Bartek, Tomáš Bulík, Michal Bulíř, Antonín Dušek, Tomáš Filippi, Koba Jass, Vít Jonák, Petr Kica, Lukáš Krejčík, Petr Nedvěd, Matěj Psota, Daniel Špaček, Tomáš Urban, Jakub Valský, Petr Vampola, Jan Víšek, Jaroslav Vlach, Pavel Zacha