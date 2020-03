V přípravě odehrál Liberec třináct zápasů, z nichž sedm vyhrál a šest prohrál. První dvě třetiny průpravného období se Tygrům povedly na jedničku, ovšem v závěru zaknihovali hned čtyři nezdary v řadě. Generálka se Slavií byla velice vyrovnaná, ale po nájezdech nakonec slavili Pražané.

Začátek soutěže se Severočechům celkem povedl, protože z prvních čtyř klání vyhráli třikrát. Vítkovicím navíc podlehli až v nájezdech. Pak ale přišly tři porážky za sebou, přičemž Tygři se zmohli na pouhé dva góly.

V úvodu měsíce října se pod Ještědem uskutečnila velká akce. Do liberecké arény totiž zavítal tým NHL Boston Bruins a v rámci exhibice deklasoval Liberec 7:1. Jedinou tygří trefu obstaral v polovině duelu Andrej Podkonický. Vyprodané hlediště sledovalo takové hvězdy, jakými jsou Tim Thomas, Zdeno Chára, Milan Lucic, David Krejčí, Patrice Bergeron, Brad Marchand a další.

„Utkání beru jako obrovskou zkušenost pro hráče i trenéry. Taková příležitost se nenaskytne každý den, i když byl brankový rozdíl tak velký. Věřím, že si spoustu užitečných věcí odneseme do další práce,“ pronesl trenér Liberce Jiří Kalous.

„Byl jsem překvapen atmosférou, a když máte za zády takové skvělé fanoušky, je to opravdu úsměvné pro nás. Říkali jsme si, jaké by to bylo pěkné je mít v Bostonu. Čekali jsme, že třeba budou na nás bučet, ale oni nám tleskali a také i našim pěkným gólům. Opravdu atmosféra byla skvělá a je vidět, že toto město je skutečně hokejové a hrozně si mi zde líbilo a jsem rád, že jsme měli možnost si zde zahrát,“ nešetřil superlativy tehdejší kouč Bostonu Claude Julien.

Od tohoto střetnutí se Tygři prezentovali nevyrovnanými výsledky, když po dvou výhrách vždycky následovaly dvě porážky, z nichž se vyjímá především domácí debakl s Třincem 0:5.

Na začátku listopadu po třech vítězstvích se zdálo, že Liberečtí opět najeli na vlnu euforie, kterou ale zastavilo Kladno s Mladou Boleslaví. Boleslav vyhrála v Liberci 6:0, což je dodnes její poslední úspěch pod Ještědem.

„Soupeři vyšlo, na co sáhl. Doufám, že se z toho otřepeme, probereme se, začneme hrát, co máme a hlavně pak to, co povede k lepším výsledkům,“ věřil Jiří Kalous.

Ve zbytku kalendářního roku se Tygrům dařilo opravdu znamenitě, protože z třinácti partií ztratili jen tři. Po Novém roce vycenili své zuby a drápy, neboť Litvínovu nasázeli šest branek, Zlínu a Karlovým Varům sedm.

Konec základní části už tak slavný nebyl, protože Liberec ztratil body ve třech po sobě jdoucích zápasech. Dlouhodobou fázi pak zakončil domácím vítězstvím 5:2 nad Českými Budějovicemi.

„Chtěli jsme to utkání zvládnout, protože se nám nepovedl závěr základní části, když jsme prohráli poslední tři utkání v řadě. Chtěli jsme přitom udržet druhou pozici v tabulce,“ říkal druhý z trenérů Liberce Filip Pešán.

Bílí Tygři obsadili v tabulce druhé místo se ziskem 94 bodů. Na vítěze základní části z Třince ztratili pouhé dva body. Tentokrát se Liberečtí mohli spolehnout na útok, který nastřílel do soupeřových branek hned 159 gólů, což byl třetí nejlepší počin napříč celou extraligou.

V rámci venkovních utkání byl Liberec druhý, protože na hřištích protivníků nasbíral rovných 40 bodů. Mezi vlastními mantinely přidal bodů čtyřiapadesát.

Ve čtvrtfinále play-off se Tygři utkali se Slavií. Oba sokové na sebe ve vyřazovacích bojích už narazili. V roce 2005 se z postupu do semifinále radoval Liberec, o tři roky později pak slavila účast ve finále Slavia.

Série začala dvěma zápasy v Liberci. Severočeši v prvním duelu podlehli 4:5, aby den nato vyhráli 5:1. Celý ansámbl se tak stěhoval do Prahy za stavu 1:1. Slavia oba mače v hlavním městě vyhrála (5:2 a 4:3) a získala vedení 3:1 na zápasy. Páté klání ale bylo kořistí Bílých Tygrů (2:0) a Slavia tak mohla rozhodnout v šesté partii na vlastním ledě.

Dramatická podívaná dospěla až k samostatným nájezdům, v nichž zářil především liberecký gólman Tomáš Vošvrda, kterého podpořil vítězným nájezdem Petr Nedvěd. Čtvrtfinálová přetahovaná se tak ještě jednou vrátila na sever Čech.

V sedmém zápase vedli Tygři už 3:1, ale nakonec padli 3:4 v prodloužení. Postup do semifinále tak slavila Slavia.

„Je to pro nás velké zklamaní, zápas jsme měli dobře rozjetý, ten závěr jsme ale vůbec nezvládli. Zklamání je velké, gratuluji Slavii k postupu,“ smutnil Jiří Kalous.

SOUPISKA BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC PRO SEZONU 2010/2011

Brankáři: Michal Nedvídek, Marek Pinc, Jiří Stejskal, Tomáš Vošvrda

Obránci: Martin Čakajík, Lukáš Derner, Jan Holub, Jiří Hunkes, David Kajínek, Petr Kolmann, Jiří Moravec, Tomáš Mrkvička, Ján Niko, Michal Pavlů, Jiří Říha, David Štich, Marek Trončinský, Petr Ulrych, Jan Výtisk

Útočníci: Michal Bárta, Milan Bartovič, Michal Bulíř, Antontín Dušek, Miloslav Hořava, Ctibor Jech, Vít Jonák, Petr Kica, Tomáš Klimenta, Lukáš Krejčík, Jaroslav Kudrna, Petr Nedvěd, Zdeněk Ondřej, Marek Pabiška, Andrej Podkonický, Daniel Skalický, Josef Skořepa, Daniel Špaček, Tomáš Urban, Tomáš Vak, Lukáš Vantuch, Lukáš Vařecha, Jan Víšek