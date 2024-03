Právě turnovští hokejisté sehráli extrémně těžkou a vyrovnanou semifinálovou sérii proti České Lípě. Turnov začal domácí porážkou 2:3, pak ale vyhrál na českolipském ledě 3:2 po prodloužení, ve třetím zápase pak doma 5:3 a v pátek slavil v Lípě po výhře 4:3 postup do finále.

„Byla to opravdu extrémně vyrovnaná série. Sice jsme vyhráli 3:1 na zápasy, ale rozhodně to nebylo tak jednoznačné,“ přiznal Pavel Hanuš, trenér HC Turnov.

Jeho svěřenci měli v semifinále pomalejší rozjezd. „Po prvním zápase jsme pochopili, že pokud se nesemkneme a nebudeme hrát na sto procent, tak to prostě stačit nebude. Hodně nám pomohl druhý zápas, který jsme v Lípě urvali po prodloužení. Navíc s hodně okleštěnou sestavou. Kluci do toho pak dali více bojovnosti a hlavně srdce,“ zdůraznil turnovský kouč.

Finále krajské ligy startuje 15. března. Série Turnov – Jičín startuje od 19 hodin na turnovském ledě.

„Sice se na nás projevuje únava, ale chceme vyhrát titul. Na Jičín se těšíme, musíme to hlavně odehrát srdcem. Co se týče případného postupu, tak ten není reálný. Hlavně z ekonomického hlediska,“ prozradil Pavel Hanuš.

Ačkoliv na finále nedosáhli, tak sezonu hodnotí v České Lípě kladně. Ostatně to sám potvrdil trenér Karel Horák.

„Celou sérii rozhodlo naše neproměňování šancí, na to jsme asi umřeli. Možná se to zlomilo ve druhém zápase, kdy nám v prodloužení rozhodčí přísně vyloučili jednoho hráče a v oslabení jsme inkasovali. Vybrali jsme si trochu smůly. Já jsem ale na kluky pyšný. Tuhle sezonu jsme tam měli mix starších kluků a našich juniorů, kteří zapadli velmi dobře. Kádr má potenciál. Turnov a Jičín je kvalitou dál, ale věřím, že třeba za dva roky to může být jiné. Finále? Myslím si, že ho vyhraje Jičín,“ poznamenal českolipský kouč Pavel Horák.

Druhá semifinálová série měla „jednoznačnější“ průběh. Jičín v ní porazil Lomnici nad Popelkou ve třech zápasech (2:1, 3:2 po prodloužení, 4:0). Ale ani v Lomnici rozhodně nesmutní.

„Byla to dobrá série. Jičín má mladý a bruslivý tým. Pro nás to bylo těžké. Zlom přišel ve druhém zápase, kde jsme doma prohráli v prodloužení. Měli jsme tam hromadu šancí, to nám zlomilo vaz,“ konstatoval Martin Čakajík, hrající asistent HC Lomnice nad Popelkou.

„Myslím si, že jsme se celkově zase posunuli. Hlavně směrem do defenzivy. Je vidět, že v krajské lize už musíte mít určitou taktiku, bez toho to nejde. Celkově to byla dobrá sezona,“ uzavřel vše Čakajík.