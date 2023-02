Jedním z nich je Česká Lípa, která naposledy porazila poslední Frýdlant jasně 6:1. „Myslím si, že soupeř nepřijel v plné sestavě, chybělo mu několik zkušených hráčů, o to jsme to měli jednodušší. Tím bych nechtěl znehodnotit náš výkon. Po dlouhé době se na to dalo dívat,“ hodnotil utkání Karel Horák, trenér HC Česká Lípa.

Česká Lípa je v tabulce čtvrtá. Na třetí Lomnici ztrácí čtyři body, na pátý Varnsdorf má čtyřbodový náskok. „Spokojenost? S panem Richtrem (místopředseda klubu) jsme měli tajný cíl. Tím bylo třetí místo. To jsme ale asi ztratili porážkou v Lomnici. Když vezmu týmy od třetího místa, máme se všemi lepší vzájemné zápasy. Nepočítám Jičín a Turnov, to jsou týmy, které jsou někde jindy. Takže mírná spokojenost je asi na místě,“ usmál se.

Po konci základní části čeká na celky od třetího do šestého místa předkolo play-off. První dva celky mají jistotu účasti v semifinále play-off. Pokud se tabulka nezmění, šla by Česká Lípa na Varnsdorf a Lomnice na Frýdlant. „V případě postupu by nás čekal Turnov,“ dodal Horák.

Krajská liga se hraje v šesti týmech, do nového ročníku se nepřihlásil tradiční účastní Slavoj Liberec. „Je nás prostě málo. Ústecká krajská liga už má více účastníků. Ale myslím si, že se pro to něco dělá. Řeší se varianty, jak soutěž v příští sezoně rozšířit. Mluví se také právě o spojení s Ústeckým krajem. Bylo by to rozhodně pestřejší, ať nehrajeme dokola s pěti týmy,“ zdůraznil českolipský kouč.

S financemi klub problém nemá. Zatím. „Město nám zdražilo led až od 1. února. Do konce sezony je rozpočet zajištěn. Co bude pak? To nikdo neví,“ dodal na závěr.

Tabulka: 1. Turnov 44, 2. Jičín 43, 3. Lomnice n. P. 25, 4. Česká Lípa 21, 5. Varnsdorf 17, 6. Frýdlant 12.

Zbývá odehrát:

19. kolo, 4. února, 17.00: Česká Lípa - Varnsdorf, Frýdlant - Jičín. 18.00: Lomnice - Turnov.

20. kolo: 11. února, 17.00: Turnov - Frýdlant. 12. února, 15.30: Varnsdorf - Lomnice, 17.00 Jičín - Česká Lípa.