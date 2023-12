Hodně divoké bylo 31. extraligové kolo v Liberci, kam dorazili Rytíři z Kladna. A diváci si užívali gólové hody, které nakonec ovládli Kladenští vysoko 8:4.

Liberečtí hokejisté doma podlehli Kladnu 4:8. | Foto: Deník

Tygři šli do vedení už po dvou minutách zápasu Mealnconem, Rytíři srovnali v jedenácté minutě. Do konce třetiny se oba celky prosadily ještě jednou a tak už první dějství skončilo remízou 2:2. V gólové přehlídce se pokračovalo i ve druhé dvacetiminutovce. A ta byla hodně zajímavá.

Liberec šel do vedení Rychlovským, o necelé dvě minuty později srovnal zkušený kladenský Smoleňák, který o tři minuty později dostal svůj celek do vedení 4:3. Vydrželo necelých dvacet vteřin a srovnal domácí Najman. Jenže ještě do konce periody v hokejové kovbojce vystřelili Kladnu dvougólový náskok Veber a Ticháček. Ve 26. minutě navíc Severočeši vystřídali brankáře, když Paříka vystřídal Král.

Namlsaní hosté si střeleckou chuť přenesli i do posledního dějství. Čtyřicet vteřin od prvního buly si lehce projel obranou Klepiš a dostal Středočechy na rozdíl tří gólů. Deset minut poté už to bylo s Tygry hodně bledé, když Tralmaks dával osmou a poslední trefu střetnutí.

Liberec - Kladno 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Melancon (Rychlovský, Faško-Rudáš), 18. Rychlovský (Melancon), 21. Rychlovský (Faško-Rudáš), 26. A. Najman (Flynn) – 11. Tralmaks (Klepiš, Kusý), 19. Melka (Smoleňák), 23. Smoleňák (Jágr), 26. Smoleňák (M. Procházka), 36. Veber (Bláha, Ticháček), 39. Ticháček (Klepiš), 41. Klepiš, 51. Tralmaks (Ticháček). Rozhodčí: Šír, Pilný – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc 25 minut Šedivý (LIB) za bitku). Využití: 1:2. Střely na branku: 22:35. Diváci: 7 500 (vyprodáno)

Bílí Tygři Liberec: Pařík (26. Král) – Ivan, Melancon, Budík, Knot, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner, Bulíř, Klíma – Vlach, Šír. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.

Rytíři Kladno: Bow – Dotchin, Hejda, Ticháček, Babka, Veber, Slováček, Martenet – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Strnad, Pytlík, Jágr – M. Procházka, Melka, Smoleňák – Sideroff, Jarůšek, Bláha. Trenéři: Vejvoda a Skrbek.

