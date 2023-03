Čtvrtfinálová série extraligového play off se z hradeckého ledu přestěhovala na sever Čech. Tygři si přivezli jednu výhru a před domácím publikem začínali v sérii za stavu 1:1.

Liberec doma ztratil dva zápasy a prohrává v sérii s Hradcem 1:3. | Foto: HC Bílí Tygři Liberec

Jenže zatímco Východočeši byli tím celkem, který doma ztrácel, tak tentokrát se role otočily a Mountfield vyhrál v Liberci třetí duel v prodloužení 2:1, když využil početní výhodu.

„V play-off tyhle situace většinou rozhodují, což se bohužel ukázalo i v prodloužení, kdy přesilovku využil Hradec. Je to o jednom, o dvou gólech. Prostě válka,“ viděl po třetím duelu liberecký Petr Jelínek, který zápas srovnával v 59. minutě. Ano, tahle série má šťávu a o drama není nouze.

Vedením v sérii nabuzení hosté na Tygry vletěli i v pátek. Už po 46 vteřinách od úvodního buly otevřel skóre Lalancette. Hradec se dostal do dvoubrankového vedení v poslední třetině a o deset minut později poprvé v zápase skórovali i Tygři díky Bulířovi. Gól vlil domácím krev do žil a začali být hodně nebezpeční, bohužel naráželi na vlastní nepřesnost a připraveného brankáře Machovského, prohráli 1:2. Po domácím vystoupení tak ztrácí Tygři v sérii 1:3. V neděli se série stěhuje zpět do Hradce Králové. Bude mít Liberec ještě sílu na drama a snížení?

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – MOUNTFIELD HK 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), stav série 1:3

Branky a nahrávky: 53. Bulíř (Birner) – 1. Lalancette (Chalupa), 44. Chalupa (Jergl, Jank). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 7 500 (vyprodáno).

Bílí Tygři Liberec: Neužil – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Frolík, A. Najman, Flynn – Birner, Filippi, Rychlovský – Vlach, Bulíř, Faško-Rudáš – Ordoš, Jelínek, Šír. Trenéři: P. Augusta, Kudrna a Jiruš.

Mountfield HK: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandič, F. Pavlík, Marcel – Chalupa, Cingel, Lev – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Zachar, Pilař. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Hamara.