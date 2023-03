Je to válka, ví před čtvrtou bitvou v sérii s Hradcem liberecký kapitán Jelínek

/VIDEO/ Druhý den po sobě bude čtvrtfinále hokejové extraligy pokračovat pod Ještědem. Série Liberec - Hradec Králové je po včerejší výhře jihočeské party v prodloužení 1:2 i 1:2 na zápasy. Duel číslo čtyři vypukle v Home Credit Areně v 17.00. Hraje se na čtyři vítězná střetnutí. "Je to vyrovnaná série. Vždy je to o jedné střele, i tentokrát to bylo po skoro celou dobu 0:1. My jsme to potom dorazili na 1:1 a potom už to bylo spíš o štěstí," komentoval čtvrteční porážku liberecký útočník Oscar Flynn.

Liberec - Hradec, hlasy po 3. čtvrtfinále | Video: www.youtube.com