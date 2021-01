Trenér Patrik Augusta v rozhovoru hodnotí právě probíhající ročník a skončený šampionát hráčů do 20 let. Jak by zareagoval na případnou nabídku na pozici kouče reprezentace?

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?

Začátek byl hodně kolísavý a vyvrcholením bylo pět porážek v řadě. Hodně soupeřů jsme přetlačovali a dostávali jsme góly z brejků. Pracovali jsme tedy na tom, abychom nepropadali a nedávali soupeřům tolik brejkových situací. Máme menší produktivitu, než jsme měli loni. Zápasy, které jsme loni o gól vyhráli, jsme letos o gól prohráli. Každý den na tom pracujeme a teď se nám daří vyhrávat utkání i s menším počtem vstřelených gólů, což je pozitivní. Jsme rádi, že se to zlepšilo, ale sezona je dlouhá a tempo duelů je rychlé.

V poslední době se střelecky daří Adamu Musilovi. Jak byste charakterizoval tohoto hráče?

Adam je velice pracovitý hráč, je silný na kotouči a v soubojích. Má drajv do předbrankového prostoru. Díky práci, kterou odvádí v tréninku i zápasech, měl štěstí na góly. Doufejme, že mu to dlouho vydrží.

Nedávno přišel do Liberce na hostování Radovan Pavlík z Hradce Králové. Plní očekávání, s kterými mezi Bílé Tygry přišel?

Myslím si, že plní. Radovana jsem znal už z juniorských reprezentací a věděli jsme, co v něm je a co nám přinese. Je to velice podobný typ hráče jako Marek Zachar. Odvádí to, co jsme od něj čekali.

V minulých utkáních dobře zachytal Jaroslav Pavelka. Plánujete jeho větší vytížení proto, aby si Petr Kváča odpočinul?

Sezona jde v tak rychlém tempu, že potřebujete dva gólmany. Jarda byl na začátku ročníku v karanténě a nedostal se tolik do hry, proto Petrovi naskákaly čárky v kolonce odchytaných střetnutí. Jarda nyní nastoupil a všechny zápasy odchytal s výhrou, takže jsme rádi, že můžeme použít oba dva.

V sestavě už delší dobu nejsou Tomáš Filippi, Michal Bulíř a Dávid Gríger. Jak to s těmito hráči vypadá a kdy se vrátí zpět na led?

Nechci být úplně konkrétní. Mají zranění, která je drží mimo led. Věřím, že minimálně dva z nich už v pátek nastoupí.

V extralize se zápasy stále hrají bez diváků. Už jste si zvykli na tuto situaci, nebo stále vnímáte, že na tribunách chybí?

Na to se asi zvyknout nedá. I když hraje hudba nebo jsou diváci slyšet z amplionů, tak je to stále jiné prostředí. Speciálně to platí pro vyrovnané zápasy. Navíc v letošní sezoně mizí výhoda domácího prostředí.

V noci na středu skončilo mistrovství světa juniorů v Edmontonu. Jak byste zhodnotil působení české dvacítky?

Český tým odvedl to, co odpovídalo kvalitě hráčů. Rozhodně tam nezklamali a podobným výsledkem končívá vystoupení českých hráčů posledních patnáct let. Tým ale odvedl maximum.

Na turnaji se představili i tři liberečtí hokejisté: Lukáš Pařík, Adam Najman a Jakub Rychlovský. Jak jste viděl jejich výkony?

Nezklamali. Hráli čtvrtou lajnu, ale vytvářeli si i příležitosti. Bohužel však nebyli produktivní, což je bolístka českého hokeje. Myslím si, že tam odvedli dobrou práci.

V liberecké organizaci hraje v posledních letech hodně mladých hráčů. Jak se vám s nimi pracuje?

Máme výhodu v podobě farmy v Benátkách, protože hráči, kteří odtamtud přijdou do Liberce, už ví, co chceme systémově hrát. Benátky totiž hrají stejným systémem jako A-tým Bílých Tygrů. Kluci jsou pracovití a jsou tady proto, že jsme si je vybrali a něco umí. Vidíme v nich potenciál, takže se s nimi pracuje dobře.

Řada trenérů, kteří v minulosti prošli libereckou organizací, působili i u reprezantací. Kdyby vám přistála nabídka na pozici trenéra reprezentace, jak byste na ni zareagoval?

(smích) Já to vůbec neřeším. Ta otázka mi přijde vtipná. Já jsem rád tady v Liberci a pracuju každý den pro libereckou organizaci. Těmito věcmi se vůbec nezabývám a není to na pořadu dne.