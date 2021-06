Trenér Patrik Augusta se v rozhovoru ohlíží za nedávno skončenými extraligovými boji, nastíní plán přípravy, řeč se stočila i na nové tváře a v neposlední řadě přidává svůj pohled na právě probíhající mistrovství světa.

Jak byste s odstupem času zhodnotil uplynulou sezonu?

Byla úspěšná, ale bez poháru. Kvůli zisku titulu hokej hrajeme. Celkově to byl ale náročný ročník pro všechny, pro celou organizaci a ligu díky covidu. Byli jsme mezi posledními dvěma týmy, takže sezonu hodnotím jako úspěšnou. Každý chce vyhrát, ale zvítězit může jen jeden. Začínáme pracovat na tom, abychom byli ještě lepší.

Co vás nyní čeká během přípravy?

Máme před sebou pět týdnů letní přípravy, někteří hráči individuálně trénují už tři čtyři týdny. Budeme chodit i na led, ale suchá příprava je gró, abychom nabrali sílua vytrvalost.

Na co se v přípravě nejvíce zaměříte?

Příprava bude podobná jako v předchozích letech. Zaměříme se na vytrvalost a sílu a díky ledu budeme pracovat i na individuálních dovednostech a specifické bruslařské vytrvalosti.

Co očekáváte od nových posil?

Očekávám, že kluci zapadnou do týmu a pomůžou nám k úspěchu. Nerad používám slovo posila. Je to hráč, kterého uděláme lepším a on zase pozvedne nás. Jsou to kluci, které jsme si vybrali a věříme jim.

Jsou v hledáčku další nové tváře nebo je kádr hotový?

Jednoznačně hledáme top útočníka a teď přes víkend jsme se domluvili na angažování dvou nových obránců, což ještě podrobněji zveřejníme.

Jaké cíle si kladete do další sezony?

Tak jako vždycky půjdeme zápas od zápasu, trénink od tréninku. Chceme se stále zlepšovat.

Co říkáte na výkon české reprezentace na právě probíhajícím mistrovství světa?

Teď to mají kluci ve svých rukách. Poslední zápasy ukázaly, že jejich výkony mají vzrůstající tendenci.V současnosti mají šanci udělat úspěch.

Jak byste zhodnotil působení hráčů Bílých Tygrů na mistrovství světa?

Jsme rádi, že tam hráče máme. Trochu smůly měl Ondra Vitásek, který se zranil a určitě by pomohl v zápasech, které náš nároďák ještě čekají. Radan Lenc si vede dobře, Adam Musil si také odehraje svoje. Je vidět dobrá práce naší organizace.

Jak to aktuálně vypadá se zraněným Ondřejem Vitáskem?

Teď musí vyléčit zranění, což nějakou dobu potrvá a pak se zapojí do přípravy. Nyní je v péči lékařů a fyzioterapeutů.