Byla to pohádková sezona. Teprve 19letý brankář Lukáš Pařík se ve svém premiérovém zámořském ročníku uvedl na výbornou a předváděl stabilní výkony.

Hokejový brankář Lukáš Pařík. | Foto: Archiv L. Paříka

Zachytal si i na domácím mistrovství světa hráčů do dvaceti let, kde se postavil do branky v rozhodujícím utkání proti favorizovaným Spojeným státům americkým a dotáhl Čechy bodem za remízu v základní hrací době do čtvrtfinále. Bývalý člen organizace Bílých Tygrů a odchovanec Letňan povídal o prvotních zkušenostech se Spojenými státy i letním tréninku na domácí půdě.