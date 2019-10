První zápas mu přitom vyšel na výbornou, proti Kamloops Brazers si připsal zákrok, který se dostal do sestřihu TOP 10 akcí týdne. Být hned v prvním týdnu mezi nejhezčími góly, akcemi a zákroky celé ligy? Pro Lukáše Paříka, který byl draftován jako nejvýše postavený Čech ve třetím kole na celkové 87. pozici, žádný problém.

Bývalý liberecký brankář si za mořem zatím dělá dobré jméno. Během prvního zápasu za Spokane totiž vychytal vyloženou šanci Kamloops, když vyrazil střelu z pravé strany před sebe a proti dorážejícímu hráči následně skočil s nataženou rukou.

Puk nakonec zachytil do lapačky, což mu vyneslo 6. místo mezi TOP deseti akcemi celého týdne. „Hráč na mě jel z pravé strany. Věděl jsem, že na sobě má nalepeného beka, tak jsem mu vypíchl puk. Bohužel jsem ho nasměroval zrovna na hráče, který mohl střílet do prázdné brány,“ začal Pařík.

„Věděl jsem, že nechci, aby mi takto dali gól, takže jsem ani nepřemýšlel, jak to chytím. Skončil jsem po puku hlava, nehlava, abych střelu měl a nakonec mě trefila do lapačky. Já ani moji spoluhráči jsme nevěřili, že jsem to chytil,“ komentoval osmnáctiletý gólman.

Chiefs vyhráli zápas i díky Paříkově zásahu 4:3.

Reprezentant do dvaceti let následně odehrál ještě zápas s Tri-City, který jeho celek prohrál 0:3. Dohromady nasbíral při dvou startech úspěšnost 89,5 % a průměr 3,09 obdržených branek na zápas.

Pařík tak udělal další krok k tomu, aby si ho všimli zástupci Los Angeles Kings.

