V posledním 52. kole hokejové extraligy Liberec zvítězil díky pěti brankám ve druhé třetině v Plzni 6:3 a v předkole play off vyzve už ve středu Olomouc. Tomáš Filippi se stal nejproduktivnějším hráčem základní části nejvyšší soutěže, Jakub Rychlovský zase nejlepším střelcem.

Z utkání 52. kola hokejové Tipsport extraligy Škoda Plzeň - Liberec 3:6 (3. 3. 2024) | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Tygři se tak v tabulce základní části sezony 2023/24 umístili na konečném sedmém místě.

„Jsem rád, že jsem skončil mezi střelci první, ale je to zásluha celé lajny. Perfektně jsme si sedli, ta chemie tam fungovala a ažř na pár výjimek jsme patřili v základní části k tahounům týmu,“ řekl překvapivý nejlepší kanonýr Jakub Rychlovský, jenž nasázel v 52 kolech dohromady 26 branek!

Jeho kolega z elitního útoku Tomáš Fillipi se stal díky třem asistencím nejlepším hráčem celého kanadského bodování. „Nic podstatného to ale neznamená. Sezona pro nás v podstatě začne ve středu, kdy rozehrajeme doma předkolo play off s Olomoucí,“ nedělal ze svého úspěchu vědu tradičně skromný Tomáš Fillipi.



Petr Kořínek (trenér HC Škoda Plzeň): „Od nás dobrý vstup do utkání, měli jsme tam nějaké zajímavé střely, bohužel jsme tlak nevyužili. Pak jsme navíc inkasovali a následná druhá třetina byla z naší strany strašlivá. Přesto jsme měli šance, ale vždy platilo: Nedáš - dostaneš. Před třetí částí jsme kluky na závěr základní části nabádali, že jak se končí, tak se i začíná. Jsme rádi, že alespoň jsme poslední třetinu odehráli důstojně a podařilo se nám vstřelit tři branky. Je potřeba poděkovat divákům, že nám fandili po celý zápas, i když ten stav nebyl dobrý.“

Filip Pešán (trenér Bílí Tygři Liberec): „Měli jsme špatný vstup do utkání. Plzeň byla dobře připravená, dostávala nás pod tlak, vyhrávala osobní souboje. Nakonec se nám podařilo dorazit kotouč do brány, dostali jsme se do vedení, což bylo z první třetiny asi jediné pozitivum. Pak nám tam napadaly góly z důrazu kolem brány a pohotového zakončení. Za stavu 6:0 to již nebylo úplně lehké na koncentraci a tomu jsme trochu podlehli. V poslední části Škoda znovu přidala a ukázala, jak je nepříjemný soupeř hlavně v útočném pásmu. Tam ten zápas začala otáčet, ale to již nestihla.“

Hokejová extraliga, 52. kolo:

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 3:6 (0:1, 0:5, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. Pour (Rekonen), 52. Söderlund (Benák, Mertl), 55. M. Indrák (P. Straka, Kvasnička) - 7. Faško-Rudáš (Filippi), 25. Flynn (M. Ivan, Filippi), 26. Flynn (Birner, A. Najman), 29. Zachar (Aubrecht), 30. Rychlovský (Filippi, Budík), 33. Bulíř (Birner, M. Ivan). Rozhodčí: Obadal, R. Šír - Brejcha, Frodl. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 4985.

Plzeň: Hlavaj (30. Klouček) - Zámorský, Laakso, Piskáček, Malák, Dujsík, Kvasnička, Bučko - Schleiss, Mertl , Matýs - M. Indrák, Benák, Söderlund - Rekonen, M. Soukup, Pour - Šiler, Jansa, P. Straka. Trenér: Kořínek.

Liberec: D. Král - M. Ivan, Melancon, McCoshen, T. Galvas, Derner, Budík, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Flynn, A. Najman, Bulíř - Hawryluk, Zachar, Birner - Kelly Klíma, J. Šír, Mucha. Trenér: Pešán.