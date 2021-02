První vážnější šanci si vypracovali domácí. Birner nastartoval ve středním pásmu motory, ale jeho nájezd Štěpánek i za přispění obránců pokryl. Liberec svou možnost nevyužil, a tak následoval trest. Růžička našel na druhé tyčce dobře postaveného Matěje Stránského, který procedil kotouč za Kváču.

Po skončení přesilové hry si Tygři nerozměli při rozehrávce, Růžičkovu přihrávku však Vrána do liberecké branky nedopravil. Zanedlouho pelášil sám na Kváču Roman, ale bekhendový blafák domácí gólman zneškodnil. Na další akci Ocelářů už nestačil. Vrána se zbavil soupeře a naservíroval kotouč Martinu Růžičkovi, pro kterého nebyl problém trefit odkrytou část svatyně.

Krátce před koncem třetiny trefil břevno Rosandič. Zkraje druhé části hrál Třinec přesilovku pět na tři, kterou zužitkoval u tyčky dorážející Petr Vrána. Na Tygrech sice bylo vidět, že chtějí s nepříznivým stavem něco udělat, svými střelami zásobovali Štěpánka v třineckém brankovišti, ale nakonec si nepomohli ani přesilovkou.

Před třetí dvacetiminutovkou tak ztráceli tři góly a čekal je nelehký úkol. Na začátku závěrečného dějství měl gól na hokejce Birner, který se objevil sám mezi kruhy, ale Štěpánek zůstal i nadále neprůstřelný. Na opačné straně kontroval Růžička, ovšem Kváčova lapačka byla rychlejší.

Třinec si i nadále držel svůj standard, což potvrdil Daniel Kurovský, který se prosmýkl libereckou obranou a bekhendovou kličkou vyzrál i na Kváču. Oceláři stále neměli dost, další zajímavý výpad podnikl Dravecký, jenomže Kváča tentokrát svou klec uhájil. Třinec tak vyhrál v Liberci 4:0.

„V první třetině jsme dostali dva zbytečné góly, kdy jsme si nepohlídali celkem jednoduché situace. Za stavu 3:0 si Třinec zbytek zápasu zkušeně pohlídal i přesto, že jsme se v určitých chvílích dostávali do tlaku. Nepodařilo se nám vstřelit gól a Třinec si pak v klidu došel pro vítězství,“ hlesl smutně liberecký obránce Ronald Knot.

„Byli jsme produktivní. Vytvořili jsme si pár šancí, které jsme využili a zároveň jsme hráli dobře do obrany. Navíc zachytal gólman. Nemyslím si, že to bylo jednoduché utkání, ale byli jsme produktivnější a zhodnotili naše možnosti,“ pochvaloval si útočník Třince Petr Vrána.

„Odehráli jsme velmi dobře první třetinu, kdy jsme odskočili na dvougólový náskok. Navázali jsme na zápas, který jsme odehráli v Pardubicích. Ve druhé části jsme trochu vypadli z tempa a udělali nějaké chyby, které by se nám neměly stávat. Věděli jsme, že nás budou domácí ve třetím dějství tlačit, ale my hráli dobře a organizovaně v obraně. Nepouštěli jsme Liberec do velkých šancí. Odehráli jsme velmi dobrý zápas,“ zhodnotil duel asistent trenéra Třince Marek Zadina.

„Hodnocení bude jednoduché. Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál,“ pronesl lakonicky kouč Tygrů Patrik Augusta.

Tipsport extraliga – 47. kolo

Bílí Tygři Liberec – HC Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a asistence: 11. Stránský (Růžička, Vrána), 19. Růžička (Vrána, Stránský), 24. Vrána (Hrňa, Stránský), 46. Kurovský (Rodewald, Freibergs). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:4, navíc Vrána (Třinec) 10 minut. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner – Lenc, Bulíř, Birner – Musil, Gríger, Najman – Pavlík, Jelínek, Vlach – Rychlovský, Šír, Špaček – Průžek. Trenér: Augusta.

HC Oceláři Třinec: Štěpánek (Kacetl) – Doudera, Gernát, Kundrátek, Freibergs, Adámek, Musil – Růžička, Vrána, Stránský – Rodewald, Marcinko, Kurovský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Hrňa, Roman, Hrehorčák – Dravecký. Trenér: Varaďa.