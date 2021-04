OBRAZEM: Bílí Tygři ve čtvrtém utkání semifinále proti Spartě vyhořeli

Svého soupeře měli na lopatě, ale do pece jej neposlali. Liberečtí hokejisté by na čtvrtý zápas semifinále play-off Tipsport extraligy nejraději zapomněli. Spartě totiž doma podlehli vysoko 0:5 a postup do finále tak budou muset stvrdit v dalším pokračování série.

4. semifinále play-off Tipsport extraligy: Liberec - Sparta | Foto: Deník/Jakub Volný

Páté klání je na programu v neděli 11. dubna v pražské O2 areně. V historii play-off se tam Tygrům dařilo, budou se dějiny opakovat?