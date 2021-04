OBRAZEM: Bílí Tygři ani na třetí pokus Spartu nedorazili

/FOTOGALERIE/ Znovu se to nepovedlo. Liberečtí hokejisté byli opět velmi blízko k vytouženému postupu do finále extraligy, zase jim ale chyběl jeden jediný gól. Nakonec rozhodla Sparta v prodloužení a série se tak vrací do Prahy k rozhodující sedmé bitvě.

6. zápas semifinále Bílí Tygři Liberec – Sparta Praha | Foto: Deník/Jakub Volný

Zápas o všechno začíná ve čtvrtek 15. dubna od 17 hodin před kamerami ČT Sport.