Liberečtí Bílí Tygři opět zabrnkali na nervy svým fanouškům a nebylo by divu, kdyby kardiologové v liberecké nemocnici měli více práce než obvykle. Tygři totiž potřetí za sebou otáčeli nepříznivě se vyvíjející zápas.

„Máme skvělý kolektiv a doslova nesnášíme, když prohráváme. Když se prohrává, tak to každého štve a chce s tím něco provést. Podobné obraty znamenají úbytek sil,“ nastiňuje možný recept na otáčení výsledků autor vítězného gólu Jaroslav Vlach.

„Zaplaťpánbůh, že se nám vždycky podařilo obrátit vývoj zápasu na naši stranu. Už by ale bylo dobré, kdybychom nějaké utkání hráli tak, abychom nemuseli dotahovat,“ přeje si Vlach.

Otočky ve skóre ale leccos svědčí o libereckém týmu. „Určitě ano. Máme dobrou kabinu a stojíme jeden za druhým,“ přibližuje Vlach.

Vlach, který neskóruje příliš často a spíš se za svoje spoluhráče postaví při nějaké strkanici, tentokrát rozhodl o třech bodech pro Liberec. „Roman Graborenko udržel puk na útočné modré čáře a ke mně se kotouč následně odrazil. Řekl jsem si, že zkusím vystřelit. Nemířil jsem, nějak jsem hodil kotouč na branku a trefil jsem se,“ popisuje svůj gól Vlach.

DALŠÍ OBRAT

„Myslím, že trajektorie střely nebyla čistá, ale spadla za brankáře, za což jsem moc rád,“ dodává liberecká třiapadesátka.

Obrat začal po vyloučení boleslavského Dlapy, který sekl Vlacha přímo před zraky hlavního rozhodčího. „Já jsem do něj normálně strčil a on mě píchnul hokejkou. Podle mého to byl jasný faul, který vyplynul ze situace. Dvě minuty byly naprosto jasné,“ vrací se k rozhodujícímu momentu celého utkání.

ŠEVC POPRVÉ PROTI LIBERCI

Proti Liberci nastoupil poprvé jako soupeř bývalý liberecký zadák Martin Ševc. „Martin je výborný hráč a rozhodně se mi proti němu nehrálo příjemně. Vážili jsme si ho tady, protože jsme dobře věděli, co pro nás dělá. Proti němu není jednoduché hrát,“ uvedl na adresu Martina Ševce Jaroslav Vlach.

NEPŘÍZNIVÁ SÉRIE

Mladá Boleslav naposledy vyhrála pod Ještědem 18. listopadu 2010 a od té doby jednadvacet zápasů v Liberci prohrála.

„Na žádnou sérii jsme se nedívali. Chceme zvládnout každý zápas a je úplně jedno, proti komu zrovna hrajeme. Do všech duelů jdeme s cílem uspět,“ má jasno Vlach.

S ofenzivní činností nemají Tygři problém, ale defenziva pořád stále skřípe. „Je to tak. Víme, že nás obranná hra trápí. Potřebujeme se na ni zaměřit a být poctivější,“ uzavřel Jaroslav Vlach.

„Podle mého názoru jsme odehráli vyrovnaný zápas a rozhodně jsme nebyli horším týmem. Vůbec jsme však nezvládli koncovku, měli jsme to zahrát vyspěleji. Liberec nás za to po zásluze potrestal,“ zhodnotil regionální derby trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík.

„Souhlasím s Radimem, určitě jsme nebyli lepším týmem. Stejně jako v předchozích utkáních se nám povedl závěr. Dlouhodobě se ale na to nemůžeme spoléhat, takže máme na čem pracovat,“ je si vědom nedostatků v liberecké hře trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

„Všem hráčům v kabině patří obrovský respekt, znovu to dokázali a na konci udělali vše, aby získali všechny tři body,“ pochválil svůj mančaft kouč Augusta.

V dalším střetnutí se Liberec utká s Litvínovem na jeho ledě a doma se Tygři představí v neděli 29. září od 16 hodin proti Zlínu.