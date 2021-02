„V první třetině jsme dostali dva zbytečné góly, kdy jsme si nepohlídali celkem jednoduché situace. Za stavu 3:0 si Třinec zbytek duelu zkušeně pohlídal i přesto, že jsme se v určitých chvílích dostávali do tlaku. Nepodařilo se nám ale vstřelit gól a Třinec si pak v klidu došel pro vítězství,“ shrnul zápas s Oceláři obránce Bílých Tygrů Ronald Knot.

Co bylo zlomovým momentem celého utkání? „Každý gól, který jsme dostali, mohl být klíčový. Za stavu 2:0 se s tím vývojem dalo ještě něco udělat. Po třetím inkasovaném gólu v oslabení jsme věděli, že případný obrat bude těžký. Sice jsme to stále nezabalili, ale bohužel se nám nepovedlo vstřelit branku,“ smutnil Knot.

V takovém střetnutí obzvlášť chyběli fanoušci na tribunách. „Chybí nám úplně stejně jako v říjnu, listopadu nebo prosinci. Samozřejmě, že nám fanoušci chybí stejně jako každému týmu. Nedá se nic dělat, hrajeme bez diváků. Ta situace taková je. Nějak se s tím musíme vypořádat,“ velí liberecký zadák.

Proti Ocelářům nevyužili Tygři ani jednu přesilovku. „Nepomůžeme si góly z přesilovek. Třinec si v početních výhodách pomohl, my nikoliv. Kdybych věděl, co mám dělat jinak, abychom začali góly dávat, tak už jsem to dávno udělal. V zápase jsme si nepřipsali žádnou trefu, takže to nebylo jen o přesilovkách. Musíme na tom zapracovat,“ ví Knot, kde Liberec momentálně tlačí bota.

„Nedá se trénovat stejně, jako když hrajeme jen dvě utkání týdně. Program takový je. Důležité je co nejrychleji zregenerovat a připravit se na další zápas,“ odvětil Knot na otázku ohledně našlapaného rozpisu.

Bílí Tygři hostí v úterý České Budějovice. „Chceme získat tři body, předvést dobrý výkon, dát co nejvíce gólů a co nejméně jich dostat. Uděláme všechno pro to, abychom body urvali,“ uzavřel Knot.

K vítězství Třince pod Ještědem přispěl gólem a asistencí Petr Vrána. „Byli jsme produktivní. Vytvořili jsme si pár šancí, které jsme využili. Zahráli jsme dobře do obrany a k tomu nám skvěle zachytal gólman. Nemyslím si, že to bylo úplně jednoduché utkání, ale byli jsme produktivnější,“ ohlédl se za partií s Libercem Vrána.

Vránův gól na 3:0 byla jeho jubilejní 100. branka v extralize. „Až v minulém zápase mi to někdo řekl, jinak jsem o tomto milníku do té doby nevěděl. Jsem za to samozřejmě rád, ale mnohem víc mě těší, že jsme opět vyhráli. Je to i o práci celé lajny,“ nezapomněl zmínit své spoluhráče.

Třinec navíc získal sto bodů v základní části. „Jsme za to rádi. Začátek soutěže jsme sice měli dobrý, ale pak nás potkal útlum. Věřím, že jsme se dostali zpátky do herní pohody, na kterou navážeme a budeme v ní pokračovat dál. Ještě není konec sezony a máme stále hodně práce před sebou,“ velí Vrána.

V dohrávce 7. kola Tipsport extraligy přivítají Bílí Tygři českobudějovický Motor. Utkání je na programu v úterý 23. února od 18 hodin. Přímý přenos bude k dispozici na HokejkaTV.