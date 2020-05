Ladislav Šmíd se narodil ve Frýdlantu a v Liberci prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V sedmnácti letech si připsal svůj první extraligový start za Bílé Tygry. Díky skvělým výkonům nejen v extralize, ale i v reprezentačních mužstvech se dostal až do zámoří. V NHL hájil barvy Edmontonu a Calgary, přičemž odehrál téměř 600 zápasů. K tomu přidal více než 400 utkání v extralize v dresu Bílých Tygrů.

Za národní tým se představil na dvou světových šampionátech a na ZOH v Soči v roce 2014.

„Láďa Šmíd už se zařadil mezi legendy Bílých Tygrů Liberec. Spoluvytváří silnou značku našeho klubu, kde vyrostl, a to nejen výkony na ledě, ale také v kabině a na dalších klubových akcích. Je vzorem pro mladé i starší hráče svým profesionálním přístupem k tréninku a neuvěřitelnou touhou po vítězství a úspěchu týmu. Každý klub by měl mít svého Láďu Šmída a já jsem rád, že my ho opravdu máme," chválí libereckého obránce generální manažer Ctibor Jech.

„Jsme moc rádi, že jsme se domluvili. Láďa je srdcem našeho týmu, lídrem a nejlepším obráncem celé extraligy. Jeho charakter, hra i přístup k tréninku a vůle po vítězství je vzorem pro naše mladé hráče," doplnil hlavní trenér Patrik Augusta.