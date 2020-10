Liberecký zadák odehrál bezmála 600 zápasů v NHL a dostal se i do reprezentace. „Legenda je silné slovo. Ještě nejsem tak starý a snad mám nějaké roky před sebou,“ směje se Šmíd.

Jak se dá hrát profesionální lední hokej v době koronavirové? „Je to složité. Jedná se o specifickou situaci nejen pro hokej, ale i pro ekonomiku a obyčejné lidi. Řeší se to denodenně. Občas se bojím otevřít internetové stránky, protože se obávám, jaké apokalyptické číslo na mě vyskočí. Zdraví lidí je na prvním místě a věci okolo musí jít stranou.“

„Lidé musí být mentálně silní a dodržovat platná nařízení, i když na ně mohou mít názor jakýkoliv,“ nabádá Šmíd. „Nesouhlasím se zákazem trénování. Jsem rád, že některé sporty se proti tomu ohradily,“ dodal Šmíd, jenž vyzdvihl přístup členů Ligové fotbalové asociace.

Jak vůbec v této nelehké době trénujete? „Po skupinkách venku, i když počasí tomu momentálně nenahrává. Je to těžké, ale v kondici se udržet nějak musíme. Nejhorší na tom je, že nevíme, kdy znovu začneme. Nemůžeme se upnout ke konkrétnímu datu.“

Šmíd má už osobní zkušenost s koronavirem. „Není to úplně sranda. Každý to prožívá jinak. Určitě to nechci nějak zlehčovat, že se jedná o nějakou chřipku. Prvních pět dní mi bylo šíleně, a to si myslím, že jsem v docela dobré kondici. Bolela mě hlava, svaly a klouby. Horečku jsem měl jen první den. Po pěti dnech to sice odešlo, ale byl jsem docela unavený,“ popisuje své trable.

„Možná jeden dva hráči od nás si tím neprošli, jinak všichni ostatní to mají za sebou. To je další věc, že extraliga už je celkem promořená. Proto nechápu, proč bychom nemohli hrát alespoň bez diváků,“ krčí rameny.

Českým hokejem aktuálně hýbe kauza Romana Mejzlíka, trenéra Třebíče, jehož proslov hráči zveřejnili na internetu. „Já jsem to zažil na vlastní kůži a mě by nenapadlo natočit video. Shodou okolností jsme se o tom bavili se spoluhráči, že kdyby někdo od nás vynesl z kabiny video, tak by v ní už druhý den nebyl. Navíc to smrdí tím, že by dostal přes držku. Ať s proslovem kouče souhlasíte nebo ne, tyhle věci musí zůstat v kabině,“ má jasno Šmíd.

„V nahrávkách byly věci, s kterými se nedokážu ztotožnit. Spíš mi vadí, že se tady rozmáhá takový nešvar, že nějací blbci zveřejňují videa nebo nahrávky,“ nechápe myšlení některých hráčů.

Ve slovenské lize se odehrál jeden zajímavý moment, ve kterém hrál roli i bývalý hráč Bílých Tygrů Petr Ulrych. Ten se popral mezi třetinami poté, co vjel na polovinu soupeře. V NHL je to nevídaná věc, v extralize běžná. „Já se to snažím nedělat, ale vidím tam frajery, jak se baví s protihráči a objíždí na ledě kola. Já se snažím být v zápasovém transu a i když mám na druhé straně kamarády, tak je chci porazit,“ říká naprosto jasně.

Bývalý trenér Liberce a současný hlavní kouč českého národního mužstva Filip Pešán se zastal kanadského hráče a řekl, že by toto pravidlo zavedl i u nás. „Já s tím souhlasím. Myslím si, že by týmy měly být každý na své straně. Po zápase si se soupeřem klidně můžeme pokecat mezi kabinami, ale při zápase chci vyhrát.“

Jak vzpomínáte na své hokejové začátky pod vedením přísného otce? „Teď mě bude nenávidět (smích). My měli doma vitrínu, kde byly tátovy medaile a poháry. To mě motivovalo k tomu, že chci být hokejista jako táta. Vozil mě na hodně olympijských srazů a na setkání s jeho generací hokejistů. Tam jsem se setkal s pány Klapáčem, Holíkem nebo Suchým.“

Šmíd zároveň přiznal, že jej občas neminul ani fyzický trest. V sezoně 2004/2005, kdy se v extralize objevili hráči z NHL, nastupoval po boku Valdemara Jiruše. „Vzal mě pod ochranné křídlo. Byl tady i Venca Novák. Ti kluci mě ochraňovali před okolím a byla to škola života pro osmnáctiletého kluka. Byl to super ročník,“ zavzpomínal na první velký úspěch libereckého hokeje mezi extraligovou smetánkou.

DRZEJŠÍ MLÁDEŽ

Liberecký bek je v současnosti už velmi zkušeným a snaží se pomáhat mladším hráčům. „Myslím si, že jsem na ně docela tvrdý. Vráťa Kunst mlčí a zařezává. Hanousek potřebuje trochu popostrčit, ale talent má nesporný. Některé věci mi u něj vadí, a to mu řeknu na rovinu.“

Změnily se nějak poměry v kabině Bílých Tygrů za šestnáct let? „Když jsem přišel jako mladý do kabiny áčka, tak jsem musel zařezávat a vůbec jsem neodpovídal. Teď jsou kluci drzejší. Sice mají respekt, ale vrátí vám nějakou prupovídkou nebo si postěžují. To je dáno asi celkovou kulturou,“ zamyslel se na závěr liberecký bek Ladislav Šmíd.