Sparta měla lepší začátek než v předchozím utkání a po pokusu Horáka musela Kváčovi pomoct branková konstrukce. Vzápětí hrál Liberec přesilovku, kterou po ukázkové kombinaci a střele do odkryté banky využil Michal Bulíř. Vyrovnat mohl zanedlouho Buchtele, jehož pokus si Kváča pohlídal.

„Rozhodně to nebylo nic nacvičeného. Byli jsme dobře rozestavení a krásně jsme si posunuli puk, hezky to vyšlo. Víme o tom, že Salák jde hodně proti střelám. Když je možnost a je tam spoluhráč, tak je lepší varianta přihrát, ale nemusí to fungovat pokaždé. Sparta měla v sobotu také ideálně rozehraný zápas, takže nic není hotové, musíme dál bojovat a udělat všechno pro to, abychom byli co nejblíže k vítězství,“ předeslal o přestávce liberecký útočník Radan Lenc.

Zkraje druhé části dohrávali domácí přesilovku, která však zůstala nezužitkována. Nadále pokračovala urputná bitva, které rozhodčí nechávali volný průběh a menší zákroky přehlíželi. Na konci prostředního dějství vzplály emoce a vítězně z toho vyšli sparťané, kteří si do třetího pokračování přenesli početní převahu.

„Oni hrají dobře systémově a dobře brání. Moc nás nepouští do předbrankového prostoru. Je to o tom, abychom byli trpěliví a počkali si na šanci. Je to ale těžké, když soupeř vede o gól, tak se to snaží bránit zuhy nehty. Musíme puk procpat za čáru, střel na to máme dost,“ řekl o druhé přestávce útočník Sparty David Tomášek.

V úvodu třetí třetiny předvedla Sparta dobrý zámek, který odemkl až výborným zákrokem Kváča. Ve 46. minutě sice sparťanský Kudrna dotlačil kotouč za brankovou čáru, ovšem Tomášek postrčil v brankovišti Kváču a rozhodčí po trenérské výzvě gól neuznali.

Následně se do samostatného úniku dostal Gríger, jehož úmysl Salák zastavil lapačkou. Záhy udělal velkou chybu sparťanský obránce Dvořák, o puk jej obral Adam Musil, který bekhendem zasunul za překvapeného Saláka. Liberec se ujal vedení 2:0.

Další velké šance spálili Bulíř s Birnerem, ovšem o několik sekund později hráli Tygři početní výhodu, kterou bleskově zhodnotil Michal Bulíř. V samém závěru ještě přesně mířil David Tomášek, ale na vítězství Liberce se už nic nezměnilo.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Liberec je živější. V okamžiku, kdy šli do vedení, tak byli rychlejší na kotoučích. My jsme se snažili, ale koncovka nebyla dobrá. Momentálně taháme za kratší konec. Nedostáváme se na nahozené puky a naši obránci jsou pod tlakem, takže rozdíl v pohybu tam je. Četnost střelby je malá, ale je to i o hře soupeře, který nám toho moc nedovolí.“

Patrik Augusta (Liberec): „Byl to výborný výkon od hráčů. Hráli jsme těžké utkání, soupeř byl o hodně aktivnější. Povedlo se nám vstřelit branky v momentech, kdy jsme to nejvíc potřebovali. Není nic rozhodnuto, ale je to další krůček.“

Semifinále play-off Tipsport extraligy – 2. zápas

HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky a asistence: 60. Tomášek - 8. Bulíř (Lenc, Gríger), 52. Musil, 59. Bulíř (Gríger, Lenc). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4, navíc Vlach (Liberec) 10 minut. Využití: 0:2. Hráno bez diváků. Stav série: 0:2.

Sestavy

HC Sparta Praha: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík – Buchtele, Pech, Forman – Rousek, Tomášek, Kudrna – Šmerha, Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Trenér: Augusta.