Po sedmi sezonách v zámoří se do hokejového Liberce vrací Radim Šimek, který s Bílými Tygry v roce 2016 slavil zisk mistrovského titulu. V NHL odehrál v dresu San Jose Sharks 209 zápasů, dalších 130 startů přidal v AHL. S klubem se dohodl na tříleté smlouvě. Klub o tom informoval na svém webu.

Do Liberce se vrací obránce Radim Šimek. V NHL odehrál přes dvě stovky zápasů. | Foto: Jan Čermák

Šimek odcházel před sedmi lety do zámoří jako produktivní ofenzivní obránce, který měl na svém kontě extraligový titul, stříbrnou medaili a dvě účasti na mistrovství světa. Do NHL se dostal ve své druhé sezoně za mořem a v dresu Žraloků odehrál pět sezon a 209 utkání, ve kterých nasbíral 29 bodů. V reprezentaci naposledy naskočil na světovém šampionátu v roce 2022, kde s týmem dosáhl na bronz.

Zdroj: youtube/Bílí Tygři Liberec

Ve svých jednatřiceti letech bude patřit k nejzkušenějším hráčům týmu a zařadí se mezi hlavní pilíře liberecké defenzivy. V extralize dosud naskočil do 211 zápasů, v nichž nastřádal skvělých 91 bodů a v mistrovské sezoně byl dokonce oceněn jako nejužitečnější hráč play-off. "V hlavě jsem měl, že chci k Tygrům a jsem nesmírně rád, že se sem po sedmi letech vracím. Chci navázat na výkony, které jsem tu předváděl před svým odchodem do Ameriky," prozradil první dojmy zkušený bek.

"Radima Šimka netřeba dlouze představovat. Do naší organizace přichází skvělý člověk a vynikající hokejista, morální lídr a vzor pro naše mladé hráče. Do NHL se prosadil díky svojí vynikající hře v defenzivě v kombinaci s ofenzivními choutkami a já věřím, že takový hokej od Radima v tygřím dresu opět uvidíme. Jsem rád, že minimálně v dalších třech letech bude Radim výraznou tváří našeho klubu," řekl Filip Pešán, trenér libereckých hokejistů.

Odchovanec benáteckého hokeje rozjel svou profesionální kariéru právě na bývalé farmě Bílých Tygrů. Do extraligového hokeje poprvé nakoukl v sezoně 2012/13, o rok později byl už stabilním členem A-týmu. Poprvé o sobě dal výrazně vědět v ročníku 2014/15, kdy se zařadil mezi opory a stal se nejproduktivnějším obráncem Tygrů. Svoji výkonnost si udržoval i v dalších dvou letech, kdy působil pod Ještědem.

S týmem dvakrát ovládl základní část, získal mistrovský titul v roce 2016 a stříbrné medaile o rok později. Před svým odchodem do zámoří, kdy se upsal San Jose Sharks, se ještě dvakrát zúčastnil světového šampionátu. Kariéru za mořem začal na farmě v San Jose Barracuda, o rok později se ale už posunul do NHL, kde v dresu Žraloků během pěti sezon naskočil do 209 utkání. Uplynulou sezonu odehrál znovu na farmě u Barakud, kde nosil kapitánské céčko. V březnu byl pak vytrejdován do Detroitu a sezonu dokončil na jejich farmě v Grand Rapids. Od nového ročníku se upsal Bílým Tygrům do dubna 2027.

