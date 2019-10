Utkání bylo speciální pro obránce Komety Filipa Pyrochtu, který před svým odchodem do zámoří působil právě pod Ještědem.

Tygři se museli obejít bez služeb zraněného Michala Birnera, jehož v první formaci zastoupil Jan Ordoš. Debut v libereckém dresu prožil Jakub Rychlovský.

Jedním z úspěšných libereckých střelců byl útočník Lukáš Krenželok. „Jsme rádi, že jsme dali gól. Víc mě ale mrzí, že když vedeme 3:1, tak uděláme faul a v oslabení dostaneme gól. Pak nám tam ujedou a zbytečně jsme jim darovali vyrovnání. Musíme to lépe zvládat a nedělat tolik chyb směrem dozadu,“ pronesl v rozhovoru pro Českou televizi Krenželok.

Liberec skóroval dvakrát během jednašedesáti vteřin, zatímco Brňané dvakrát během patnácti sekund. Byla to z vaší strany ztráta koncentrace? „To nevím. Dopustili jsme se faulu a oni dali gól z přesilovky. Pak jsme šli na led s tím, že musíme udělat dobré střídání. U modré jsme ale ztratili puk, oni ujeli a trefili to. Kdybychom nepřišli o kotouč, tak jsme se do úniku pro změnu dostali my,“ ohlédl se za gólovou situací Krenželok.

„Je to hokej a dělají se chyby,“ dodal lakonicky.

Hráčem utkání byl ze strany Bílých Tygrů zvolen Radan Lenc. „Myslím si, že jsme měli spoustu dobrých šancí. Trochu musíme zvýšit produktivitu. Bohužel jsme zase hodně gólů dostali. V obou směrech se musíme dost zlepšit,“ má jasno liberecký forvard.

Kometa dala během patnácti vteřin dvě slepené branky, čímž se dostali zpět do zápasu. „Dali kontaktní gól v přesilovce a hned nato v dalším střídání srovnali. V tom okamžiku vyrovnali krok a nadechli se. Měli jsme ale spoustu dobrých možností na to, abychom utkání zvládli,“ naráží Lenc na neproměňování příležitostí ze strany Liberce.

Mohlo to Brno nakopnout, protože pohybově se začalo Liberci vyrovnávat? „Možná to tak vypadalo. Bohužel byli produktivnější a tím pádem vyhráli. Musíme si duel rozebrat a jít do dalšího střetnutí,“ nastiňuje Lenc plány na nejbližší dny.

Bílí Tygři znovu inkasovali mnoho branek. Během deseti zápasů lovili puk ze své sítě už čtyřicetkrát. „Tohle nás trápí od začátku sezony. Musíme najít recept na to, jak méně inkasovat a hrát lépe od obrany. Dopředu máme velkou sílu a góly dáme, ale nemůžeme stále dostávat tolik branek,“ uzavřel Lenc.

Za stavu 1:1 dostalo Brno dva rychlé góly, ale ještě rychleji během patnácti vteřin dokázalo odpovědět. Gól na 2:3 z hole Petra Holíka odšpuntoval celý obrat.

„Hlavní bylo, že i když jsme dostali ty góly, tak nás to nijak nepoložilo. To by byl problém a zase bychom se v tom plácali. Byla do důležitá trefa v přesilovce a pak přišel ještě jeden zářez na 3:3,“ uvedl po závěrečné siréně útočník Brna Petr Holík.

Chyběl do té doby z vaší strany pohyb a emoce? „Něco nás nabudilo, ale hlavně jsme si řekli, že jsme byli takoví, že jsme je nechávali přecházet střední pásmo. Za stavu 3:1 pro Liberec jsme si řekli, že nesmíme ustupovat, a to nám pomohlo při získávání puků. Strávili jsme i více časů v útočném pásmu,“ ohlíží se za vývoj duelu Holík.

„V přesilovce jsme už potřebovali nějaký gól dát, protože jsme si šanci vypracovali, ale moc nám to do branky nepadalo. Pro mě byly oba dva góly hrozně důležité,“ řekl spokojeně Holík.

Bylo v plánu odčinit domácí debakl od Zlína 0:7 šesti body za víkend? „Samozřejmě. Minule to byl zápas blbec, kdy nám nevycházelo vůbec nic a dostali jsme sedmičku. Naštěstí nás to nepoložilo, vykradli jsme Olomouc a proti Liberci jsme to nakonec ubojovali a dali jsme sedm branek zase my.“