Středočeši nezahájili nový ročník zrovna povedeným způsobem. Z prvních tří utkání nevytěžili ani bod, když postupně prohráli s Třincem 6:2, Hradcem 5:2 a Karlovými Vary 7:4. První bodík získali až proti Vítkovicím za porážku 2:3 v prodloužení. Poté ale přišlo vzepětí v podobě výher ve Zlíně 2:1 a po velkém obratu doma s Olomoucí 4:3 v prodloužení.

Kladno tak se ziskem šesti bodů poskočilo na jedenácté místo v tabulce.

„Chtěli jsme potvrdit vítězství ze Zlína a opět bodovat. Do zápasu jsme vstoupili dobře, v prvních deseti minutách jsme byli aktivnější a měli jsme dvě přesilovky, které jsme nesehráli dobře. Získali jsme díky nim ale tlak,“ uvedl pro klubový web po duelu s Hanáky trenér Kladna David Čermák.

„Potom jsme bohužel udělali dvě chyby, které soupeř potrestal a dostal se do vedení. Když navýšil na 3:0, tak to s námi nevypadalo dobře. Gól na 3:1 nás ale vrátil do hry, zase jsme začali být aktivní a vytvářeli jsme si šance v útočném pásmu. Se štěstím se nám podařilo vyrovnat,“ dodal Čermák.

Mezi největší hvězdy a zároveň nejzkušenější hráče Kladna patří brankář Lukáš Cikánek, obránci Michal Barinka a André Lakos a útočník Jaromír Jágr. Šanci na restart kariéry dostal talentovaný Martin Réway. Utkání s Libercem bude speciální pro Jakuba Valského, který začal letní přípravu pod Ještědem, ale vzápětí byl odeslán k Rytířům na hostování.

Bílí Tygři Liberec

Bílí Tygři a jejich fanoušci prožívají momentálně nejlepší začátek sezony v historii. Liberečtí totiž odehráli šest střetnutí a ani v jednom z nich nenašli přemožitele. Postupně vyřídili Hradec Králové, Spartu, Vítkovice, Mladou Boleslav, Litvínov a Zlín.

Ve třech případech museli otáčet nepříznivě se vyvíjející skóre, ale nakonec dotáhli zápasy do vítězného konce. Hráči si nicméně uvědomují, že podobné štěstí nebudou mít věčně. „Spoustu utkání jsme otočili, což se nám nebude dařit donekonečna. Bodů si musíme vážit. Ofenzivní sílu máme, ale nemůžeme hrát na výsledky 6:5 nebo 8:7,“ uvedl útočník Rostislav Marosz.

Liberec má na svém kontě 16 bodů a aktuálně okupuje třetí pozici v tabulce.

Tygry znovu čeká nabitý víkend, protože už hned v neděli 6. října hrají doma od 16 hodin s Olomoucí.