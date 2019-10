Liberec prohrál v extralize popáté v řadě. „Já byl jen u toho posledního zápasu, takže budu hodnotit pouze ten proti Hradci. Na obě strany to bylo bojovné utkání, které bohužel pro nás skončilo špatně. Hlavní rozdíl byl v tom, že jsme nebyli schopni dostávat puky na bránu. Hradec navíc spoustu střel zblokoval,“ ohlíží se za duelem s Východočechy navrátilec do tygří sestavy Daniel Špaček.

„Měl jsem tam samostatný nájezd, který jsem měl proměnit, mohlo to být 2:2 a zápas by se lámal na jinou stranu. Mrzí mě, že jsem šanci neproměnil,“ litoval Špaček.

„Konečně jsme využili přesilovku. Přišla tam od nás střela, která prošla za soupeřova brankáře. Takových pokusů tam mělo být víc,“ hledal Špaček příčinu neúspěchu.

Špaček sice odehrál teprve první utkání v letošní sezoně za A-tým Bílých Tygrů, ale i on už patří mezi zkušené hráče, kteří mohou zapůsobit na kabinu. „To sice můžu, ale zapůsobím na kabinu, až odehraji více zápasů. Teď to nechávám na zkušenějších hráčích,“ přiznal Špaček.

Jak se půjde do dalšího střetnutí se Spartou, když jste pětkrát za sebou v lize prohráli? „Může přijít jedna výhra a může se to zase otočit. Pamatuji si, že po mistrovské sezoně se nás taky ptali, jestli nepřišla mistrovská kocovina, ale najednou jsme získali Prezidentský pohár a postoupili do finále. Nevím, proč bychom teď měli věšet hlavy,“ nepropadá panice zkušený Špaček.

„Jsme kolem osmého místa. Stačí udělat sérii tří zápasů a budeme rázem pátí. Samozřejmě se nám může i hůř dýchat, protože spodek tabulky se na nás taky tlačí,“ uvědomuje si Špaček.

„Čekali jsme bojovné utkání. Do Liberce se moc často nejezdí vyhrávat. Kluci ale dneska makali, pracovali. Ve druhé třetině se střídaly pasáže, kdy jsme chvilku tlačili my a pak zase Liberec. Dokázali jsme odskočit na 2:1. Za stavu 3:1 jsme se trochu začali bát o výsledek a ustoupili jsme od naší aktivní hry, což hrálo do karet Liberci. Svojí aktivitou nám zatápěl a dělal nám velké problémy. Jsme rádi, že jsme nakonec utkání dotáhli do vítězného konce,“ nechal se slyšet asistent trenéra Hradce Petr Svoboda.

Duel zhodnotil také trenér Liberce Patrik Augusta. „Narazili jsme na velmi dobře zorganizovaného a kvalitního soupeře. Nám v posledních zápasech chybí lehkost v zakončení v útočném pásmu. Nyní zápasy prohráváme, častokrát nám odskočí kotouč v klíčové šanci. Hráčům se nedá vytknout, že bychom nebojovali, ale nemáme z toho zápasu nic,“ smutnil kouč Augusta.

„Bylo těžké v Liberci vyhrát. Bylo to o tom, zda se dokážeme všech dvacet chlapů soustředit na ledě a abychom nedělali nějaké zbytečné chyby. Koncentrovali jsme se na to, aby nám hráči Liberce neujížděli, protože to je liberecká hra. Hodit si puk, jet za ním a přečíslovat. Museli jsme si dávat pozor, abychom měli třetího hráče nahoře a zodpovědně bránit,“ uvedl po skončení duelu brankář Mountfieldu Marek Mazanec.