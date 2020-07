Obránce Ondřej Buchtela momentálně svádí svůj nejtěžší zápas. Lékaři mu našli zhoubný nádor na srdci. K poražení této nemoci pomáhají dvacetiletému zadákovi i největší hokejové hvězdy.

Ondřej Buchtela, který je momentálně odkázaný na vozíček, má kolem sebe skvělé lidi. | Foto: Facebook

„Nejdřív se mi to psát nechtělo, zvlášť na Instagram, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch,“ začal Buchtela svůj příspěvek na sociální síti. „Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu, a když už, tak jen na vozíku, je rakovina,“ objasnil.