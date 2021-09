Jak se na sezonu těšíte?

Těšíme se moc, konečně u toho budou diváci, zápasy budou mít atmosféru..

Kam to Tygři dotáhnou?

Úspěšný chce být asi každý tým, letos je adeptů na nejvyšší příčky ještě víc, než obvykle. Bude to kvalitní soutěž. Abych ale řekl pravdu, soustředíme se sami na sebe.

S přípravou jste spokojen?

Příprava proběhla podle plánu, navíc jsme mohli prakticky pořád trénovat v plném počtu. Všechno chystáme na pátek. Vše, co jsme si naplánovali, tak jsme i splnili, nic se nemuselo změnit. Mám z přípravy dobrý pocit.

Co vám ukázalo šest přípravných zápasů?

Ukázaly nám věci, na kterých musíme ještě pracovat, jaké nedostatky vyladit. Líbila se mi ale naopak kreativita našich hráčů. Je vidět, že máme v kádru šikovné kluky.

Jak jste spokojen s kádrem?

Mužstvo vypadá velice dobře. Ti, co přišli, tak jsou tady z nějakého důvodu, rozhodně to nebyl nějaký náhodný výběr. Myslím, že to v sobe hráči mají. Samozřejmě vím, že bude nějaký čas, než se dostaneme do top formy, že si to bude opět postupně sedat, ale my se musíme upínat klíčové části sezony a tak to i směrovat.

Kádr je tedy uzavřený?

Víte, jak to v hokeji je. Přestupní termín končí až 31. ledna, stát se toho může hodně, mohou přijít zraněné, ale my máme mužstvo postavené a ta kostra tady je.

V pátek vás čeká start s Hradcem Královým, s kterým jste dvakrát na konci srpna hráli – 3:0 a 1:3…

Zajímavý bude každý zápas, týmy se budou hlavně v úvodu sezony po těch letních změnách poznávat. Ale je pravda, že jsme spolu teď dvakrát hráli.

A hned v neděli vás čeká derby s Litvínovem…

Já se přiznám, že na nedělní zápas v Litvínově zatím vůbec neřeším. V hlavě mám jen pátek.