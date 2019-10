Na začátku sezony jste stříleli hodně branek, ale teď jste prohráli celkem šestý zápas v řadě. Co se stalo s Libercem?

Těžko říct. Nehodnotí se mi to jednoduše. Góly nám padaly na začátku, nyní bohužel ne. Trochu se k nám štěstí otočilo zády. Nám nezbývá nic jiného než zabrat, makat, tvrdě pracovat a bojovností se naladit zpět na vítěznou vlnu.

Hradec se dostával do mnoha vyložených šancí. Bylo to tím, že obrana moc nepomáhala?

Já bych neřekl, že je to jenom obrana. My musíme pracovat jako celý tým. Hokej se hraje po celé ploše. Musíme navazovat jeden na druhého. Systém, kterým hrajeme, by měl fungovat. Sice se nám to teď nedaří, ale musíme na tom pracovat a zlepšit to.

V utkání dostal příležitost Jiří Průžek. Vnímal jsi jeho příběh a že se jednalo o další posun pro něj?

Pro něj je to určitě skvělé. Já jsem rád, že to všechno dobře dopadlo. Určitě je to šikovný hokejista, pracuje na sobě.

V dalším zápase vás čeká Sparta. Jak se vzpamatovat ze série šesti porážek v řadě?

Už se s námi něco děje. O klidu nemůže být řeč, protože proher máme moc. Musíme pracovat ještě víc, abychom se zlepšili a hráli jako jeden tým.

Máte jako zkušenější hráči nějakou promluvu a vyhecujete kabinu?

Snažíme se. Tohle je ale práce celého týmu. My starší bychom to měli podpořit tím, že situaci zklidníme a mladším klukům pomůžeme. Věřím, že se všichni snažíme dělat všechno naplno.

Máte nepříznivou sérii v hlavách a mohl to být ten důvod, proč jste proti Hradci nebodovali?

Těžko říct. Nemůžu mluvit za kluky. Máme dobrý tým na to, abychom podobné zápasy zvládali. Musíme zabrat celoplošně a jako tým táhnout za jeden provaz.

Možnost na opravu mají Tygři v úterý na Spartě.