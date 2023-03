Byl to úvod jako z nejděsivějšího snu. Běžela devátá minuta a tygři inkasovali třetí gól. O pár chvil později jeli Plzenští hráči ve dvou proti jednomu. Přihrávka, střela z první a…fantastický zákrok lapačkou Petra Kváči! Od té chvíle jakoby se postupně startovala liberecká mašina, která si nakonec dojela pro vítězství 4:3 v prodloužení a postup do čtvrtfinále.

Petr Kváča vzýván fanoušky oslavuje postup do čtvrtfinále tygřím skokem. | Foto: Jiří Princ/Bílí Tygři

"Někdy může jeden předvedený zákrok otočit celou hru, což si myslím, že se mi snad povedlo," hodnotil skromně muž s maskou jeden z klíčových momentů zápasu.

Co se vám honilo hlavou, když jste v 9. minutě prohrávali 0:3?

Abych řekl pravdu, jak se to může vůbec stát? To byly takové smolné chvilky, že jsem si říkal: "Ty jo, pátý rozhodující zápas a vám se stane, že třikrát zlomíte hokejku, skočí to přes ni. Já pak zlomím hůl při rozehrávce." Šílený. Když jsme si vzali time-out, asi nikdo by neřekl, že srovnáme na 3:3 a budeme hrát prodloužení, které vyhrajeme 4:3. Klobouk dolů před námi, před celým týmem od prvního do posledního člověka. Tohle je tým. Jen silné mužstvo umí otočit zápas z 0:3. Jedem dál. Jsem vděčný, že se nám to povedlo. Plzeň byla dobře nachystaná, vletěla na nás, ale klobouk dolů, jak jsme to zvládli.

Jak se po takovém začátku nastavit, aby přišel zákrok, který jste předvedl a dost možná tím nakopl celé mužstvo?

Kouká na vás 6 tisíc lidí v aréně a další doma u televizí. Dostanete tři blbé góly. V tu chvíli byste nejraději utekl pryč. To bych si tam ale další zápas nemohl stoupnout. Hodně mi pomohli Kuba Neužil (druhý brankář) s Martinem Láskou (trenér brankářů), celou sezonu to pilujeme a něco si říkáme. Tentokrát mi řekli: Paradoxně jsi dostal tři góly. Teď už se můžeš na všechno vys*at a můžeš jen chytat." Přestal jsem přemýšlet a bral to jako trénink. Každým zákrokem jsem chtěl pomoci týmu, abychom vyhráli. Někdy to není o tom, že udržíte nulu nebo dostanete jeden, dva góly. Samozřejmě chcete konzistentně dostávat co nejméně branek, ale někdy může jeden předvedený zákrok otočit celou hru, což si myslím, že se mi snad povedlo. (úsměv)

Trenér v podstatě vůbec neuvažoval o tom, že by vás vystřídal. Jaký je to pro vás signál?

Moc si toho vážím. Když gólman cítí důvěru, může se na vše absolutně vykašlat, i kdyby dostal deset gólů. Pokud vám trenéři věří, že můžete zvrátit zápas, spadne to z vás. Mám to rád a zažil jsem to už několikrát. Jsem vděčný, že je to tu takto nastavené.

V takových zápasech jste rukojmí hráčů, říká Augusta po rozhodujícím utkání

Kdy jste začal věřit v obrat?

Já opravdu nad ničím nepřemýšlel. Jakmile jsme dostali třetí gól, soustředil jsem se jen na to, co se děje od červené čáry směrem ke mně. Nic jiného jsem neřešil a měl úplně zatměno. Říkal jsem si pouze, že musím dělat to, co dělám v tréninku. Táta mi vždy před zápasem píše větu: "Hlavně se z toho nepo*er." Tohle jsem si řekl, na nic nemyslel a jen chytal.

Když jste měl skoro celý zápas zatměno, co jste cítil v 62. minutě po rozhodujícím gólu?

Obrovskou úlevu. Ženete se za tím a jste od toho kousek. Kdyby vám takový průběh někdo řekl v 9. minutě, budete si myslet, že je blázen. Pak vás zaplaví euforie a všechny ostatní nepopsatelné pocity. Do půlnoci se můžeme smát, radovat se a brečet, ale další den jedeme nanovo, protože nás čeká další série.

Takový zápas vyplaví hodně adrenalinu. Jak se vám bude usínat?

Problémy s usínáním nemám. Možná teď, když se hraje poměrně pozdě a nalejete do sebe trochu víc Coly, neusnu hned. Další den jsme ale dostali volno, tak zregeneruji. Ráno si uděláme s přítelkyní pořádnou snídani a půjdeme se projít pod Ještěd. Užijeme si společné chvíle, ale od čtvrtka opět zapneme.

Tygři jsou po famózním obratu ve čtvrtfinále. Diváci byli skvělí, chválí Augusta

Jak oblíbeným soupeřem je pro vás Hradec Králové?

Přijde mi, že hrajeme pořád s Hradcem. Ještě Sparta a bude to kompletní. (úsměv) Každou sezonu s nimi začínáme nebo je máme v play-off. Říkal jsem to už na začátku série s Plzní. Pokud chceme dojít co nejdále, musíme porazit každého, ať už na druhé straně stojí jakýkoliv tým. Musíme jít s pokorou, být vděční za tento zápas, vzít si z něho co nejvíce a bojovat.

Je lepší z vašeho pohledu být v zápasovém tempu nebo si odpočinout, jako váš příští soupeř?

Když jsme měli v sezoně nějaké prostoje, přišlo mi, že jsme se pak hledali. Nejvíce natrénujete zápasem. Kdyby jste celý život pouze trénovali, ale nehráli ostrý zápas, k čemu by to bylo? Zápasy jsou super, vyzkoušíte si spoustu věcí a hlavně vám roste mentální síla a sebevědomí, když vám v utkání fungují věci z tréninku. Můžeme toho jen využít a jsem za to rád.