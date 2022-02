„Proti Zlínu jsme předváděli solidní výkon možná jen deset minut. Jsem zklamaný z předvedené hry, v určitých fázích utkání si hráči mysleli, že to půjde samo. Zlín hrál výborně, presoval po celém kluzišti a trestal nás z brejků. I přes tři vstřelené góly jsme bohužel dost inkasovali a nepomohli jsme si ani přesilovkami. Velmi dobrý výkon domácích, gratuluji Zlínu k výhře,“ uvedl očividně smutný liberecký trenér Patrik Augusta.

Liberečtí hokejisté propadli ve druhé třetině a na zlínském ledě prohráli

„ Podali jsme dobrý výkon, nesrazil nás první inkasovaný gól a dokázali jsme zareagovat. V náš prospěch rozhodla obětavost a bojovnost hráčů. Ubránili jsme řadu oslabení, byla tam obětavost a zblokovali jsme hodně střel. Byli jsme efektivní v koncovce. Když se dá pět gólů, mělo by se vyhrát. I za stavu 5:2 jsme stále trnuli o výsledek, protože Liberec je kvalitní mužstvo, které jde tabulkou stále nahoru. Prodlužujeme naši naději a řekli jsme si, že budeme hrát až do konce,“ hodnotil předehrávku Luboš Jenáček, zlínský trenér.

Svou premiérovou trefu v extralize si v libereckém dresu připsal obránce Jakub Šedivý, první bod v nejvyšší soutěži za asistenci zase útočník Sebastian Čederle.

Vstupenky jsou už v prodeji

Liberec – Vzhledem k novým opatřením Vlády ČR bude zápasy hokejové extraligy 23. a 25. února s Karlovými Vary a Plzní možné zaplnit z více než 50 %. Na obě utkání tak bude podle oficiálního klubového webu opět možné zakoupit jednorázové vstupné, které je v prodeji od čtvrtečních 13:00.

Na zápasy hrané od 19. do 28. února v tuto chvíli platí, že je možné zaplnit hlediště 1 000 osobami a dále také 50 % zbylé kapacity. Do Home Credit Areny tak bude moci zamířit celkem 4 250 fanoušků. To znamená, že budou mít na zápas přístup všichni majitelé permanentních vstupenek a dále bude zbylá kapacita dána k dispozici pro jednorázový prodej.