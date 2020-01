Jedním z úspěšným střelců v tygřím dresu byl Michal Bulíř. „Byl to velice těžký zápas jak pro nás, tak určitě také pro soupeře. Bylo to celkem vyrovnané utkání s šancemi na obou stranách. My jsme byli efektivnější a odnesli jsme si tři body,“ zhodnotil duel liberecký útočník.

Připomínali jste si, že v pátek na Kladně skončila série šestnácti zápasů v řadě, v nichž jste dokázali bodovat? „Řekli jsme si, že to období skončilo. Pak jsme tuhle věc vypustili z hlavy a řekli jsme si, že můžeme načít novou sérii,“ prozrazuje Bulíř.

Asi by bylo špatně, kdyby Tygři najednou začali něco měnit. Spíš spoléhali na to, co jim v předchozích střetnutích přinášelo úspěch. „Vždycky musíte něco změnit, když v tom zápase je něco špatně. My jsme si rozebrali, co jsme nezvládli na Kladně a řekli jsme si, co bude jinak. Proti Olomouci to vedlo k třem bodům,“ těší Bulíře, pro kterého to byl první gól po zranění.

„Určitě mi to pomohlo, protože je frustrující, když po zranění čekáte na gól. Přišlo to ve třetím zápase, za což jsem rád, protože pomohl týmu ke třem bodům,“ má radost Bulíř.

„Pro mě je to vlastně druhý gól, protože proti Zlínu jsem si dal vlastence. Ten byl ale těžší, protože jsem si to pak zkoušel i na tréninku a z osmi pokusů jsem se netrefil ani jednou,“ směje se Bulíř.

Puk do sítě Olomouce nasměroval také Adam Musil. „Byl to super zážitek a nahrávky od Krenželoka. Jsem rád, že mi to tam spadlo,“ ulevilo se libereckému forvardovi.

„Na gól před vlastními fanoušky jsem čekal déle, než jsem si myslel. V kabině jsme si říkali, že dobré týmy neprohrávají dvakrát za sebou. S Olomoucí jsme získali tři body, což je nejdůležitější,“ kvituje liberecká čtrnáctka.

Mezi novináře dorazil i smutný olomoucký centr Lukáš Nahodil. „Věřili jsme si. Uhráli jsme dobrý zápas proti Plzni a v Liberci to také nebylo špatné. Neproměnili jsme šance a tam byl kámen úrazu,“ hledá příčiny prohry.

Situace byla pro vás o to horší, že do příležitostí se dostanete, ale nestřílíte góly. „Je to tak. Šancí bylo dost. Proti Liberci jsme na tom bohužel pohořeli,“ povzdechl si Nahodil. Olomouci se proti Liberci střelecky nedaří. „Je to spíš o naší nulové produktivitě. Snad se nám to podaří zlomit doma proti Kometě,“ věří v lepší zítřky Nahodil.

„Chtěli jsme hrát naši hru. Měli jsme před zápasem sestřih momentů, jak hraje Liberec. Ale nechtěli jsme hrát podobně jako Kladno,“ ujišťuje Nahodil. Další duel odehrají Tygři 10. ledna proti Pardubicím.