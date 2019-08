„Úleva to ani nebyla. Musíme se znovu naučit vyhrávat zápasy a dotáhnout je do vítězného konce. Jsme spokojeni, že jsme duel s Kouvolou ubojovali a vyhráli,“ řekl po utkání s Kouvolou útočník Bílých Tygrů Libor Hudáček, který zaznamenal gól a asistenci.

Byla Kouvola hodně odlišná od soků z extraligy? „Soupeř byl odlišný od týmů z extraligy. Bruslařsky je to vyspělejší mančaft a byl to trošku jiný systém. Hráli stylem, že puky nahazovali a dohrávali. Nebylo to profesorské, ale přibližovalo se to systému NHL,“ popsal dosud posledního vyzyvatele Hudáček.

Měli jste o soupeři informace, nebo to byla neznámá? „Neznámá to určitě nebyla. Všichni ví, jaký je finský hokej. My jsme se připravili na to, že bude zápas bruslařsky trochu rychlejší, než jsme zvyklí. Přizpůsobili jsme se jim a vyhráli zaslouženě,“ dodal Hudáček.

„Dvakrát nám vyšla přesilovka, takže jsme rádi, ale měli jsme tam další šance. Musíme je využívat víc a víc, aby nás početní výhody zdobily jako minulý rok,“ přeje si liberecká devětasedmdesátka.

Je pro vás lepší se potkávat s kvalitními zahraničními soupeři než s kluby z extraligy? „Je to jiné po psychické stránce. Pokud hrajeme 52 kol v extralize, tak člověka v létě určitě nebaví hrát proti českým mužstvům. Je to zábavnější a pestřejší si zahrát proti Finům nebo Rusům,“ uzavřel Hudáček.